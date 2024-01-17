Ocak Ayında T.C. Kimlik Numarası 0, 2, 4, 6, 8 Olanlara Sınırlı Hesap Ödemesi: 11.334 TL'ye Kadar!

2024'ün başlamasıyla birlikte, Ocak ayında T.C. Kimlik numarası 0, 2, 4, 6 ve 8 olan kişilere özel sınırlı bir hesap ödemesi yapılacak. Bu ödemeler, ay sonuna kadar 11.334 TL'ye kadar çekilebilecek. Detaylar aşağıda.

2024 yılında birçok alanda yaşanan değişiklikler arasında, T.C. Kimlik numarası 0, 2, 4, 6 ve 8 olan kişilere özel bir sınırlı hesap ödemesi yer alıyor. Bu ödemeler, ay sonuna kadar 11.334 TL'ye kadar çekilebilecek. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardım ödemeleri önemli ölçüde artırıldı ve TÜİK'in enflasyon oranlarına bağlı olarak güncellendi.

Enflasyonun etkisiyle milyonlarca kişi, maaşlarına yapılan artışlarla rahat bir nefes alırken, Aile Bakanlığı'ndan yardım alan vatandaşlar da artan oranlarda yardım alacaklar. Evde bakım maaşları da 2024 yılında önemli ölçüde arttı. Bu kapsamda, engellilere ve yaşlılara bakım yapanlara yapılan ödemelerde gelir sınırları yükseltildi. Evde bakım aylığı almanın gelir sınırı, 7.601 TL'den 11.334,75 TL'ye yükseltildi. Ayrıca, yaşlı ve engelli bakımı yapanlara ödemeler de 5.097 TL'den 7.608 TL'ye çıkarıldı.

Bu önemli değişikliklerle birlikte, maaş ve sosyal yardım ödemelerindeki artışlar, ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, T.C. Kimlik numarası 0, 2, 4, 6 ve 8 olan vatandaşlar için belirlenen sınırlı hesap ödemeleri, finansal konularda destek olmaya devam ediyor.