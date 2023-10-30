Ocak 2024'te yüzde 40.27 zam + refah payı zammı! Meclis duruma el attı; En düşük emekli maaşı belli oldu

Ücretli çalışanlar, kendi hesabına çalışanlar ve emekli olanlar için Ocak ve Temmuz aylarındaki emekli maaşı artışları, önceki 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Memur emekli aylıkları ise toplu sözleşme hükümlerine göre Ocak ayında yüzde 15, Temmuz ayında yüzde 10 oranında artırılıyor ve enflasyon farkları da ayrıca ilave ediliyor.

SSK, Bağ-Kur Emekli Aylıklarında Enflasyon Beklentisi

Emekli maaşı zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon beklentisi doğrultusunda hesaplanıyor. 2023 yılı için enflasyon tahmini yaklaşık yüzde 68.01 olarak revize edildi ve TÜFE'nin 1895,91 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu durumda, 2023 yılı ikinci 6 aylık (Temmuz-Aralık) TÜFE oranının yüzde 40.27 olması bekleniyor. Bu tabloya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 40.27 zammı garantiliyor ancak refah payı eklenerek artışın yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.

Emekli Maaşı Hesaplama ve Değişen Faktörler

Emekli aylığı hesaplama yöntemi, sigortalının çalıştığı süre, prim ödeme gün sayısı ve brüt kazancı gibi faktörlere dayanır. Emekli aylığı hesaplanırken öncelikle aylık brüt kazancı belirlenir, bu kazanç Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen ücretlerin toplamına eşittir. Daha sonra prime esas kazancı hesaplanır ve hesaplama için prim ödeme gün sayısı dikkate alınır. Prim ödeme gün sayısı arttıkça emekli aylığı da artar.

Emekli aylığı hesaplama yöntemi, sigortalının çalıştığı süre, prim ödeme gün sayısı ve brüt kazancı gibi faktörlere dayanır. Emekli aylığı hesaplanırken öncelikle aylık brüt kazancı belirlenir, bu kazanç Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen ücretlerin toplamına eşittir. Daha sonra prime esas kazancı hesaplanır ve hesaplama için prim ödeme gün sayısı dikkate alınır. Prim ödeme gün sayısı arttıkça emekli aylığı da artar.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

2023 yılında en düşük emekli maaşı tutarının artması bekleniyor. Bu yılın başında yüzde 114'ün üzerinde bir artışla 3500 liradan 7500 liraya çıkan en düşük emekli aylığının, 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Ancak en düşük emekli aylığındaki artış için Meclis düzenlemesi gerekebilir. Kök aylık üzerinden mi yoksa kademeli bir artış mı yapılacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Yılbaşında emekli olacak kişiler, emekli aylıklarını yüzde 68.01 enflasyon ve 1.35 büyüme farkıyla birlikte yaklaşık yüzde 70 artışla alacaklar.

Emekli Aylığı Hesaplama ve Değişen Faktörler

Emekli aylığı hesaplama yöntemi, sigortalının çalıştığı süre, prim ödeme gün sayısı, brüt kazancı ve sigorta koluna göre değişiklik gösterebilir. 2000 öncesi, 2000-2008 ve 2008 sonrası dönemlerde emekli olanlar için farklı hesaplama yöntemleri kullanılır. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi farklı sigorta kollarına sahip olan emeklilerin aylıkları da farklı formüllere dayanır.

Malulen Emekli Aylığı Hesaplama

Malulen emekli aylığı, ödenen prim gün sayısı, esas kazanç, emekli olunacak sigorta kolu, sigortalılık süresi ve malullük oranına göre hesaplanır. Prim gün sayısının 90 binden az olması durumunda ortalama hesapta 90 bin gün baz alınır. Gün sayısının bundan fazla olması halinde esas toplam gün sayısı değerlendirilerek malulen emekli aylığı hesaplanır. Malullük oranı düşükse aylık da buna göre az, yüksekse aylık da yüksek olacaktır.

Emekli aylığı hesaplama yöntemi, sigortalının çalıştığı süre, prim ödeme gün sayısı, brüt kazancı ve sigorta koluna göre değişiklik gösterebilir. 2000 öncesi, 2000-2008 ve 2008 sonrası dönemlerde emekli olanlar için farklı hesaplama yöntemleri kullanılır. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi farklı sigorta kollarına sahip olan emeklilerin aylıkları da farklı formüllere dayanır. Malulen emekli aylığı ise ödenen prim gün sayısı, esas kazanç, emekli olunacak sigorta kolu, sigortalılık süresi ve malullük oranına göre hesaplanır. Prim gün sayısı ve malullük oranı arttıkça aylık da artar.

Milyonlarca emekli vatandaş için Ocak ayındaki emekli maaşı zammı oldukça önemli bir konudur. Emeklilerin maaşlarının ne kadar artacağı, emekli aylıklarının bütçelerine nasıl etki edeceği büyük bir merak konusudur. Emekli aylıklarının belirlenmesi ve artırılması için birçok faktör dikkate alınır ve bu faktörlerin değişkenlik göstermesi nedeniyle her emeklinin aylık zammı farklı olabilir.

Öncelikle, emekli aylığı hesaplamasında sigortalının çalıştığı süre ve prim ödeme gün sayısı büyük önem taşır. Prim gün sayısı arttıkça emekli aylığı da artar. Ayrıca emekli olunacak sigorta koluna göre hesaplama yöntemi de değişir. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi farklı sigorta kolları farklı hesaplama yöntemlerine tabidir.

2023 yılı için enflasyon tahmini yaklaşık olarak yüzde 68.01 olarak revize edilmiş ve TÜFE'nin 1895,91 seviyesine yükselmesi beklenmektedir. Bu tahminler doğrultusunda emekli aylığı zammı hesaplanır. Emekli aylıklarında Ocak ve Temmuz aylarındaki zamlar, 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenir. Eğer enflasyon oranı, maaş ve ücretlerdeki artış oranından fazlaysa, pozitif bir enflasyon farkı ortaya çıkar ve bu fark emekli maaşlarına ilave edilir.

Emekli aylığı hesaplarken dikkate alınan diğer faktörler arasında brüt kazanç da bulunur. Emekli aylığı hesaplamasında brüt kazanç, sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen ücretlerinin toplamını ifade eder. Bu kazanç üzerinden hesaplama yapılır ve prim ödeme gün sayısı arttıkça aylık da yükselir.

En düşük emekli maaşı konusunda ise 2023 yılında bir artış beklenmektedir. Bu yılın başında en düşük emekli maaşı tutarı yüzde 114'ün üzerinde bir artışla 3500 liradan 7500 liraya çıkmıştı. Ancak bu tutarın 10 bin lirayı geçmesi beklenmektedir. Ancak bu konuda yapılacak olan düzenlemeler ve kök aylık hesaplamarı önem taşır.