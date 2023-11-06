Ocak 2024'te asgari ücrete daha önce yapılmayan zam geliyor! Rakam açıklandı

Her yılın son çeyreğinde gerçekleşen bu süreç, çalışanlar, işverenler ve hükümet arasında çeşitli pazarlık ve değerlendirmelerle şekillenir. Bu yıl, Aralık ayında yapılacak toplantılarla 2024 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağına dair kararlar verilecek.

Asgari Ücretin Tespiti Nasıl Yapılır?

Asgari ücret tespit komisyonu, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından toplanır. Bu komisyonda işverenleri TİSK, işçileri Türk-İş Konfederasyonu temsil ederken, devletin görüşleri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından dile getirilir. Asgari ücretin belirlenmesi, tüm bu paydaşların görüş birliğine varmalarını gerektiren karmaşık bir süreçtir.

Asgari Ücret Ne Zaman Belirlenecek?

Bakan Vedat Işıkhan'ın duyurduğu gibi, 2024 yılı asgari ücret zammının belirlenmesi için komisyon Aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Bu görüşmeler birkaç hafta sürecek ve sonuç olarak Aralık ayının sonlarında yeni asgari ücret rakamı açıklanacak.

Beklenen Zam Oranları

Günümüzde yüksek enflasyon oranları, asgari ücret artışlarını da doğrudan etkiliyor. Geçen sene asgari ücret %32 civarında bir artışla 8 bin 500 liradan 11 bin 402 liraya yükseltildi. Bu yıl da benzer bir artışın olabileceği, hatta asgari ücretin 17 bin lira civarına çıkarılabileceği konuşuluyor. Ancak ekonomistler, enflasyonun 2024 yılında düşmeye başlayacağını öngörüyorlar. Bu nedenle, son yüksek zammın bu yıl yapılacağı ve sonraki yıllarda zam oranlarının daha makul seviyelerde olacağı tahmin ediliyor.

Ekonomist Görüşleri

Ekonomist Muhammed Bayram ve Sayın Hafize Gaye Erkan gibi isimler, 2024 yılı mayıs ayından itibaren enflasyonist baskının azalacağını ve bunun asgari ücret artışları üzerinde de etkili olacağını belirtiyorlar. Dezenflasyonist sürecin başlaması ile birlikte, maaş zamlarının daha düşük oranlarda gerçekleşeceği öngörülüyor.

Asgari Ücret Artışının Etkileri

Asgari ücrete yapılacak her artış, hayat pahalılığından dolayı çalışanların alım gücünü doğrudan etkiler. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde, asgari ücret artışları çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kritik öneme sahiptir.

Özetle, Aralık ayında asgari ücretin ne kadar olacağına dair kararlar verilecek ve bu, milyonlarca asgari ücretli çalışan için büyük önem taşıyor. Yüksek enflasyon oranları göz önünde bulundurularak yapılacak artış, muhtemelen 2024 yılının ilk yüksek zammı olacak. Ancak ekonomistlerin öngörülerine göre, mayıs ayından itibaren enflasyonist baskının azalmasıyla birlikte, gelecek yıllarda daha ılımlı zam oranları bekleniyor.