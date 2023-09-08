O vatandaşlar sıfır otomobili yüzde 50 indirimli alıyor! İşte Eylül ayı Citroen C3, Dacia Duster, Hyundai Bayon, Renault Clio fiyat listesi

İşte Eylül ayı Citroen C3, Dacia Duster, Hyundai Bayon, Renault Clio fiyat listesi... O vatandaşlar sıfır otomobili yüzde 50 indirimli alıyor- Bu muafiyet, belirli şartları sağlayan bireylere verilmekte olup, sadece engelli bireylere özeldir ve bu bireylerin ehliyet sahibi olmaları gerekmektedir. Ayrıca, muafiyetli otomobillerin 5 yıl satılmamış olma şartı da bulunmaktadır. Eylül ayı itibariyle ÖTV muafiyeti sağlanan sıfır otomobillerin güncel fiyatları netleşti ve dikkat çeken bir şekilde 900 bin TL sınırını aşmış durumda.

İşte eylül ayı sıfır otomobil fiyatları:

Citroen C3: 943.800 TL

Dacia Duster: 985.000 TL

Dacia Sandero Stepway: 908.000 TL

Hyundai Bayon: 950.000 TL

Kia Rio: 955.000 TL

Kia Stonic: 965.000 TL

Renault Clio: 959.900 TL

Seat Arona: 979.000 TL

Skoda Fabia: 954.900 TL

Ancak, ÖTV muafiyetiyle alınan sıfır otomobillerin fiyatları oldukça farklı bir tabloya sahip. İşte eylül ayı sıfır otomobil ÖTV muafiyetli güncel fiyatlar:

Citroen C3: 525.000 TL

Dacia Duster: 547.000 TL

Dacia Sandero Stepway: 505.000 TL

Hyundai Bayon: 528.000 TL

Kia Rio: 531.000 TL

Kia Stonic: 536.000 TL

Renault Clio: 533.000 TL

Seat Arona: 542.000 TL

Skoda Fabia: 531.000 TL

Bu fiyat farkları, ÖTV muafiyetinin otomobil alıcılarına sunulan avantajları net bir şekilde göstermektedir. Muafiyetle birlikte sıfır otomobil almak, oldukça cazip hale gelmektedir.

Özellikle engelli bireyler için bu muafiyet, onların daha uygun fiyatlarla kaliteli sıfır otomobillere sahip olmalarını sağlamaktadır. Bu, hareket özgürlüğünü artırmanın yanı sıra günlük yaşamı daha kolay hale getirir. Ayrıca, ÖTV muafiyetiyle otomobil almak, engelli bireylerin sosyal ve iş yaşamlarını daha verimli bir şekilde sürdürebilmelerine de katkı sağlar.

Ancak, bu muafiyetin belirli koşullara tabi olduğunu unutmamak önemlidir. Özellikle ehliyet sahibi olma şartı ve otomobilin 5 yıl satılmamış olması gibi şartlar, muafiyetin kazanılabilmesi için yerine getirilmesi gereken gerekliliklerdir.

ÖTV muafiyeti ile sıfır otomobil almak, Türkiye'de otomobil alıcıları için önemli bir avantaj sunmaktadır. Bu muafiyeti kazanmak için gerekli şartları sağlayan bireyler, uygun fiyatlarla kaliteli otomobillere sahip olabilirler. Bu da günlük yaşamı kolaylaştırmanın yanı sıra kişisel ve sosyal bağımsızlığı artırabilir.