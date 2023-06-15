O ülkede üretilen 2023 model Tofaş Şahin Türkiye’de satışa çıktı! Fiyatı vatandaşları şaşkına çevirdi!

Fiyatı vatandaşları şaşkına çevirdi! O ülkede üretilen 2023 model Tofaş Şahin Türkiye’de satışa çıktı- Türkiye'nin en ikonik otomobillerinden biri olan Tofaş Şahin, uzun bir süredir geliştirme aşamasında olan 2023 modeliyle nihayet Türkiye'de satışa sunuldu. Bu sevilen otomobil, yollara geri dönerek otomobil tutkunlarını heyecanlandırdı. İşte yeni Şahin'in fiyatı... Bildiğiniz gibi Türkiye, Tofaş Şahin'in üretim haklarını Mısır ve Etiyopya'ya satmıştı. Mısır, 2007 yılına kadar üretimine devam ederken, Etiyopya ise 2012 yılına kadar bu efsanevi otomobili üretti. Ancak son dönemde yaşanan çip krizi, Etiyopya'yı Şahin'in üretimi için harekete geçirdi.

2023 yılının başından itibaren Etiyopya'da Şahin üretimi için hazırlıklar sürdü. Mart ayı itibarıyla ilk otomobiller satışa sunuldu ve Etiyopya'da büyük ilgi gördü. Şimdi ise Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyorlar. Etiyopya, öncelikli olarak iç pazardaki talebi karşılamayı hedefledi ve ardından otomobilin Türkiye'ye ithalatıyla ilgili planlar yaptı. Türkiye, Şahin'in ithal edileceği pazarların başında geliyor.

Bu durumun iki temel sebebi bulunuyor. İlk olarak, Türkiye'de şu sıralar sıfır otomobillerin marka ve model fark etmeksizin büyük bir talep görmesi. İkincisi ise 21 yıl önce üretimi durmuş olmasına rağmen Tofaş Şahin'in hala yollarda olması ve büyük bir hayran kitlesi bulunması.

Etiyopya henüz yeterli üretim kapasitesine ulaşamamış olmasına rağmen, bazı kişiler 2023 model Tofaş Şahin'i Etiyopya'da satın alarak Türkiye'ye getirdi ve bunu ilan sitelerinde paylaştı. Son günlerde bir ikinci el ilan sitesinde 2023 model Tofaş Şahin, 700 bin TL fiyat etiketiyle satışa çıktı. Ancak ilan daha sonra kaldırıldı. İlanın neden kaldırıldığı, otomobilin satıldığı veya ilan sahibinin satmaktan vazgeçtiği ise henüz bilinmiyor.

Bu arada belirtmek gerekir ki, Etiyopya'daki fiyat göz önüne alındığında, 2023 model Tofaş Şahin'in Türkiye fiyatının vergiler dahil 350 bin TL gibi bir rakama denk geliyor.