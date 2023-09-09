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O tarihe kadar onlarca üründe müthiş indirim başladı! Tarım Kredi Tulum Peynirini 84 TL'ye indirdi!

Öğrenciler ve veliler, okul alışverişleri için harekete geçti. Kitaplar, defterler, kıyafetler derken beslenme çantalarını doldurmak da önemli bir konu haline geliyor.

O tarihe kadar onlarca üründe müthiş indirim başladı! Tarım Kredi Tulum Peynirini 84 TL'ye indirdi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-09-2023 18:46

Tarım Kredi Tulum Peynirini 84 TL'ye indirdi! O tarihe kadar onlarca üründe müthiş indirim başladı- Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, okulların başlamadan önce tam 48 farklı üründe indirim kampanyası başlattı ve bu kampanya 15 Eylül tarihine kadar sürecek. Tarım Kredi Marketleri, Türkiye genelinde 81 il ve 560 ilçede hizmet veren köklü bir market zinciridir. Bu marketlerde satılan ürünlerin büyük bir bölümü Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üretilmektedir. Böylece hem yerli hem de yüksek kaliteli ürünler tüketicilere sunulmaktadır. Tarım Kredi Marketleri'nin okul alışverişi için sunduğu indirimli ürünleri keşfedin.

Temel Gıda Ürünleri

Okul alışverişi yaparken temel gıda ürünleri olmazsa olmazdır. Makarna, yoğurt, bal, yumurta, zeytin, çay gibi ürünler hem sağlıklı hem de lezzetli bir kahvaltı için idealdir. Tarım Kredi Marketleri'nde bu ürünlerde indirimli fiyatlar bulunmaktadır. Ülker Kremalı Bisküvi 4x61g, normalde 20,90 TL olan fiyatıyla %21 indirimle sadece 16,50 TL'dir. Kabak Çekirdeği 180g ise hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalıktır ve sadece 25,50 TL fiyatıyla öne çıkmaktadır. Peynir de kahvaltının vazgeçilmez bir parçasıdır ve Ahir Tulum Peyniri 450g, 84 TL'ye satılmaktadır.

Hijyen Ürünleri

Okulların başlamasıyla birlikte hijyen kurallarına daha fazla önem vermek gerekmektedir. Sıvı sabun, ıslak mendil, kağıt havlu gibi ürünler hem evde hem de okulda kullanım için önemlidir. Tarım Kredi Marketleri'nde bu ürünlerde de indirimler bulunmaktadır. Mistral 2 Katlı Kağıt Havlu 6'lı paket, sadece 45 TL'ye satılmaktadır ve yumuşak ve emici bir yapıya sahiptir. Dove Şampuan Çeşitleri 400ml ise 53,50 TL fiyatla satılmaktadır ve saçlara nem ve parlaklık kazandırmaktadır.

Atıştırmalıklar

Çocukların beslenme çantalarını renklendirmek için atıştırmalıkları unutmamak önemlidir. Çikolata, gofret, bisküvi, kuruyemiş gibi ürünler hem enerji verir hem de tatlı ihtiyacını karşılar. Tarım Kredi Marketleri, atıştırmalık ürünlerde de cazip fiyatlar sunmaktadır.

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