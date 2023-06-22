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O şehir hastanelerine işçi alımı başladı! İşte en az 22.750 TL maaşla işçi alımı kadroları (Sağlık Bakanlığı nasıl başvurulur?)

Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı sürekli işçi alımı için bekleyiş sürüyor. Binlerce aday, hastanelerde yapılacak yeni işçi alımlarının duyurusunu heyecanla bekliyor.

O şehir hastanelerine işçi alımı başladı! İşte en az 22.750 TL maaşla işçi alımı kadroları (Sağlık Bakanlığı nasıl başvurulur?)
Yayın Tarihi : 2023-06-22 09:44

Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı sürekli işçi alımı için bekleyiş sürüyor. Binlerce aday, hastanelerde yapılacak yeni işçi alımlarının duyurusunu heyecanla bekliyor. KPSS puanı şartı olmadan gerçekleştirilecek olan işçi alımı için başvurular ne zaman başlayacak? Kura yöntemiyle yapılacak alımda hangi kadrolara işçi alımı gerçekleştirilecek? Başvurular nasıl yapılacak?

YENİ ŞEHİR HASTANELERİNİN AÇILIŞ TARİHLERİ VE KAPASİTELERİ

Planlanan yeni şehir hastanelerinin yatak kapasiteleri ve beklenen açılış tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • Antalya Şehir Hastanesi: 1.048 yatak kapasitesi, Kasım 2023 (hedeflenen)
  • Aydın Şehir Hastanesi: 1.299 yatak kapasitesi, 2024 (hedeflenen)
  • Denizli Şehir Hastanesi: 1.000 yatak kapasitesi, Ağustos 2023 (hedeflenen)
  • Diyarbakır Şehir Hastanesi: 1.000 yatak kapasitesi, 2024 (hedeflenen)
  • Ordu Şehir Hastanesi: 900 yatak kapasitesi, 2023 (hedeflenen)
  • Rize Şehir Hastanesi: 850 yatak kapasitesi, 2023 (hedeflenen)
  • Samsun Şehir Hastanesi: 900 yatak kapasitesi, Aralık 2023 (hedeflenen)
  • Sakarya Şehir Hastanesi: 1.000 yatak kapasitesi, 2024 (hedeflenen)
  • Şanlıurfa Şehir Hastanesi: 1.700 yatak kapasitesi, 2023 (hedeflenen)
  • Trabzon Şehir Hastanesi: 900 yatak kapasitesi, 2023 (hedeflenen)

İŞÇİ VE PERSONEL ALIMI İÇİN TESPİT YAPILACAK

Bu yıl ve önümüzdeki yıl açılması planlanan şehir hastanelerinde, hem personel hem de işçi alımı yapılacak. İhtiyaç duyulan personel eksikliklerinin tespit edilmesinin ardından ilanlar yayımlanacak. Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, biyomedikal cihaz teknolojileri kadrolarına personel alımı yapılacak.

İLAN NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'na işçi alımı için beklenen tarih Eylül ayı.

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