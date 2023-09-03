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O Saate Kadar Raflarda Kalacak Alarmını Kuran Ayçiçek Yağını Dipten Alacak

Vatandaş indirimli ürünler kataloglarını araştırmaya devam ediyor. Özellikle de Ayçiçek yağı indirimleri sık sık takip ediliyor. İşte yok artık dedirttirecek kampanya

O Saate Kadar Raflarda Kalacak Alarmını Kuran Ayçiçek Yağını Dipten Alacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-09-2023 12:36

Ayçiçek yağı fiyatlarının önümüzdeki süreçte kat be kat artacağı uzmanlar tarafından açıklanmış bulunuyor. Buna sebep ise yaz mevsiminin at safhada etkisini göstermesi olurken, zaten mevcut Rusya Ukrayna Savaşı da fiyatların artışına mahal veriyor. Ukrayna tüm dünyaya ayçiçek tedariğinin sağlandığı bölge olarak biliniyor. Ülkemizde de Edirne civarında yetişen ayçiçek bitkisinde mevcut hastalık, fiyatların günden güne artmasına sebep veriyor.

Zaten evine zeytinyağı giremeyen vatandaş, çareyi ayçiçek yağında bulurken, bu kapsamda ayçiçek yağı fiyatları takip ediliyor. Mutfakların vazgeçilmezi ayçiçek yağı fiyatları zaman zaman kampanyalı olarak vatandaşa sunuluyor. Evinde stoğu tükenmek üzere olan vatandaş, uygun ayçiçek yağı fiyat araması ile arama motorlarını aşındırırken, bu kapsamda son indirim CarrefourSA tarafından açıklanmış bulunuyor. Marketteki stokları tükettirecek indirimi ile ayçiçek yağının fiyatı düştükçe düşüyor. 

CarrefourSA Ayçiçek Yağı İndirimi

Zincir marketler vatandaşın yanında olduğunu yayınladıkları kampanyalar ile sunarken, CarrefourSA'da ayçiçek yağı indirimi konusunda en üst sıralarda yer alıyor. Hafta hafta indirimli ürünler kataloğunu yayınlayan CarrefourSA yeni kampanyasına ayçiçek yağını da dahil etmiş gibi duruyor. Carrefoursa marka 1 LT ayçiçek yağı Sadece 39.50 TL'den alıcısına ulaşıyor. 

Carrefour 2 LT Ayçiçek Yağı: 73.50 TL

Carrefour 4 LT Ayçiçek Yağı: 108.75 TL

Yudum 1 LT Ayçiçek Yağı: 53.90 TL

Yudum 4 LT  Ayçiçek Yağı: 155.90 TL olan fiyatı ile de tüm dikkatleri üzerine topluyor.

Ülkemizde süre gelen enflasyonun çift haneli rakamlarda seyretmesi, vatandaşa yapılan zamları eritirken, özellikle de mutfak ihtiyaçlarını karşılamak gün gün zorlaşıyor. Marketlerin sunduğu indirim fırsatları geçici olması sebebiyle, hanesinde eksiklik hissetmek istemeyen vatandaş, stok yaptıracak miktarda almayı yeğliyor. CarrefourSA'da bu kapsamda indirimini dibini gösterecek kampanyası ile tüm dikkatleri üzerine toplamış bulunuyor. 

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