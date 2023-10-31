O piti piti karamela sepeti! Memur ve emekliye zam tablosu yenilendi! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve memurlar kaç para zam alacak?

Özellikle enflasyonun yüksek seviyelerde seyrettiği bir dönemde, maaşlardaki artışlar büyük önem taşıyor. İşte 2023 yılının ocak ve temmuz ayındaki zam oranlarına ilişkin bilgiler:

Emekliler ve Ücretliler İçin Ocak Ayı Zammı

Özellikle ücretli olarak çalışıp emekli olanlar için ocak ayındaki zammın belirlenmesi, emeklilerin maaşlarını etkileyen önemli bir faktördür. Bu zam oranı, önceki 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre belirlenir. Bu nedenle, enflasyonun ne kadar olduğu, emeklilerin maaşları üzerinde doğrudan etkili olur.

Ayrıca, memur emeklileri için toplu sözleşme hükümleri de ocak ayındaki zam oranlarını belirler. Sabah gazetesinin aktardığına göre, memur emekli aylıkları ocak ayında yüzde 15, temmuz ayında ise yüzde 10 oranında artırılacak. Bu artışlara ek olarak, enflasyon farkları da ayrıca ilave edilecektir.

Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?

Bu zam oranlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.28'e yükselmiştir. Memur ve memur emeklilerinde ise bu oran yüzde 49.27 olarak belirlenmiştir. Bu tabloya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 40.28 zammı garantilerken, refah payı gibi unsurlarla birlikte artışın yüzde 50'yi aşabileceği iddia edilmektedir.

Emekli aylıkları, sigortalının çalıştığı süre, prim ödeme gün sayısı ve brüt kazancına göre hesaplanır. Bu nedenle, her emeklinin aylığı farklıdır ve kişisel faktörlere bağlı olarak değişir.

En Düşük Emekli Aylığı Beklentileri

Bu yılın başında, en düşük emekli aylığı yüzde 114'ün üzerinde bir artışla 3 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselmişti. Ancak önümüzdeki dönemde bu tutarın 10 bin lirayı geçmesi beklenmektedir. Bugün itibariyle yaklaşık 6 milyon emekli, 7 bin 500 lira aylık almaktadır, ancak bu tutarın altında aylık alan emeklilerin sayısı da oldukça fazladır.

En düşük emekli aylığındaki artışlar için Meclis düzenlemelerine ihtiyaç duyulabilir. Kök aylık üzerinden mi yoksa kademeli bir artış mı yapılacağı, ilerleyen günlerde netleşecektir. Yılbaşında emekli olacaklar ise aylıklarını yüzde 68.01 enflasyon ve 1.35'lik büyüme farkıyla birlikte yaklaşık yüzde 70 artışla almaya hak kazanacaklar.

Emekliler ve ücretliler için ocak ayındaki zam oranları, ülkenin ekonomik koşulları, enflasyon oranları ve toplu sözleşme hükümleri göz önüne alınarak belirlenmektedir. Bu zamlar, emeklilerin ve çalışanların yaşam standartlarına doğrudan etki eder ve bu nedenle dikkatle takip edilir.

Emekli ve memur zamları, sadece bireylerin maaşlarını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda toplumun genel ekonomik durumunu da yansıtır. Bu zamlar, emeklilerin ve memurların yaşam standartlarını iyileştirme amacını taşırken, aynı zamanda ekonomik dengeleri de etkiler. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde yapılan zamlar, emeklilerin ve memurların satın alma gücünü korumak için önemlidir. Ayrıca, bu grupların maaşlarındaki artışlar, ekonomik büyümeyi de teşvik edebilir. Daha fazla harcama gücüne sahip olan emekliler ve memurlar, ekonomiye daha fazla katkı sağlayabilirler.