O marketten Ekim'de görülmemiş indirim! Ayçiçek yağı son kez 53,45 TL'den raflardaki yerini aldı

Bu durum, vatandaşların mutfak masraflarını olumsuz etkiliyor ve tüketiciler, bu artışları en aza indirmek için zincir marketlerin sunduğu kampanyaları yakından takip etmeye başladı. Ancak önümüzdeki aylarda fiyatların daha da yükseleceği öngörülüyor. Bu haberimizde, Happy Center marketlerinin Ekim ayına özel sunduğu kampanyayı detaylı bir şekilde inceleyerek, vatandaşlara sunulan avantajları ve kampanya kapsamındaki ürünleri ele alacağız.

Ayçiçek yağı, mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan sağlıklı bir yağ türüdür. Fakat, çeşitlilik arayışında olan tüketiciler için pek çok seçenek sunulmaktadır. Bu makalede, Biryağ Ayçiçek Yağı'nın farklı boyutları ve diğer alternatifler hakkında bilgi vererek, hangi yağı seçmeniz gerektiğine dair size rehberlik edeceğiz. Ayçiçek yağı, ayçiçeklerinden elde edilen bitkisel bir yağ türüdür. Türk mutfağının temel malzemelerinden biridir ve sağlığımız için birçok yararı bulunmaktadır. İşte ayçiçek yağının son fiyatları: