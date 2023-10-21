O marketten Ekim'de görülmemiş indirim! Ayçiçek yağı son kez 53,45 TL'den raflardaki yerini aldı

Bu durum, vatandaşların mutfak masraflarını olumsuz etkiliyor ve tüketiciler, bu artışları en aza indirmek için zincir marketlerin sunduğu kampanyaları yakından takip etmeye başladı. Ancak önümüzdeki aylarda fiyatların daha da yükseleceği öngörülüyor. Bu haberimizde, Happy Center marketlerinin Ekim ayına özel sunduğu kampanyayı detaylı bir şekilde inceleyerek, vatandaşlara sunulan avantajları ve kampanya kapsamındaki ürünleri ele alacağız.
Ayçiçek yağı, mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan sağlıklı bir yağ türüdür. Fakat, çeşitlilik arayışında olan tüketiciler için pek çok seçenek sunulmaktadır. Bu makalede, Biryağ Ayçiçek Yağı'nın farklı boyutları ve diğer alternatifler hakkında bilgi vererek, hangi yağı seçmeniz gerektiğine dair size rehberlik edeceğiz. Ayçiçek yağı, ayçiçeklerinden elde edilen bitkisel bir yağ türüdür. Türk mutfağının temel malzemelerinden biridir ve sağlığımız için birçok yararı bulunmaktadır. İşte ayçiçek yağının son fiyatları:
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Komili Ayçiçek Yağı 5 lt - 213,95 TL Komili, kalitesiyle bilinen bir marka ve büyük aileler için ideal bir seçenek.
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Komili Ayçiçek Yağı 1 lt - 53,45 TL Küçük aileler veya tek kişilik haneler için uygun bir boyut ve fiyat.
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Biryağ Ayçiçek Yağı Teneke 5 lt - 235,35 TL Biryağ, büyük boyutlu teneke ambalajı ile dayanıklı ve ekonomik bir seçenek sunuyor.
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Biryağ Ayçiçek Yağı 1 lt - 56,65 TL Biryağ'ın 1 litrelik ambalajı, pratik ve uygun fiyatlı.
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Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt - 235,35 TL Yudum, büyük aileler için büyük boyutlu yağ sunuyor.
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Dalin Bebek Yağı Nem&Koruma 300 ml - 76,45 TL Özellikle bebekler için cilt bakımı için kullanabileceğiniz bir seçenek.
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Çotanak İdeal Fındık / Ayçiçek Yağı Karışımı 5 lt - 198,95 TL Lezzetli bir alternatif, özellikle yemek pişirirken farklı tatlar arayanlar için.
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Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt - 117,65 TL Orta büyüklükteki aileler için uygun bir boyut.
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Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt - 64,15 TL Tek kişilik haneler veya küçük aileler için ideal.
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Yudum Ayçiçek Yağı Pet 5 Lt - 203,25 TL Büyük boyutlu plastik ambalaj, kullanımı kolaylaştırır.
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Komili Ayçiçek Yağı 2 lt - 105,85 TL Orta büyüklükteki aileler için uygun bir alternatif.
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Biryag Y.Ayçiçek Yağı 4,5 Lt Pet - 197,90 TL Biryağ'ın büyük plastik ambalaj seçeneği.
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Yudum Ayçiçek Yağı Pet 4,5 Lt - 202,20 TL Yudum'un büyük boyutlu plastik ambalajı.
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Happy Sweet Ayçiçek Yağı Pet 4,5 Lt - 160,45 TL Farklı bir tat deneyimi arayanlar için.
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Happy Sweet Ayçiçek Yağı Pet 2 Lt - 85,55 TL Küçük ambalaj, pratik kullanım sağlar.
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Happy Sweet Ayçiçek Yağı Pet 1 Lt - 44,85 TL Tek kişilik haneler için uygun.
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Yudum Ayçiçek Yağı 4 lt Pet - 149,95 TL Yudum'un 4 litrelik plastik ambalajı.
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Orkide Ayçiçek Yağı Teneke 5 Lt - 160,35 TL Orkide, dayanıklı teneke ambalajıyla ekonomik bir seçenek sunuyor.
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Orkide Ayçiçek Yağı 2 lt - 101,50 TL Orkide'nin orta boyutlu ambalajı.
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Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt - 51,30 TL Tek kişilik haneler için uygun.
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Biryağ Y.Ayçiçek Yağı 4 Lt Pet - 181,85 TL Biryağ'ın büyük plastik ambalaj seçeneği.
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Orkide Ayçiçek Yağı 5 Lt Pet - 203,25 TL Orkide'nin büyük plastik ambalajı.
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Komili Y.Ayçiçek Yağı 500 ml - 32,05 TL Küçük boyutlu şişe, az miktarda yağ kullanımı için ideal.
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Orkide Ayçiçek Yağı Pet 4 Lt - 139,05 TL Orkide'nin büyük plastik ambalajı.
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Aysan Ayçiçek Yağı 4 lt Pet - 128,35 TL Aysan'ın büyük plastik ambalajı, ekonomik bir seçenek.