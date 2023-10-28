O kişilere bakanlıktan aylık nakit desteği verilmeye başlanıyor! Kasım itibariyle 2.811,86 TL ödeme yapılacak

Bu destekler, geçimini sürdürmekte güçlük çeken ailelere ve çeşitli sağlık sorunlarına sahip vatandaşlara yöneliktir. Aile Bakanlığı'nın destek programları sayesinde birçok vatandaşın temel ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Destek Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Aile Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemeleri düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Bu ödemeler, bakanlık tarafından belirlenen günlerde gerçekleştirilir. Destek ödemeleri, kişilerin maddi durumu ve özel durumları göz önünde bulundurularak hesaplanır ve ödenir.

Engelli Aylığı Destek Programı

Aile Bakanlığı, engelli bireylere yönelik destek ödemeleri yapmaktadır. Bu ödemeler, Temmuz ayı zamlarıyla birlikte artış göstermiştir. 2023 dönemi için belirlenen destek ödeme miktarları şu şekildedir:

%40-%69 arası engelli aylığı: 1.874,58 TL

%70 ve üzeri engelli aylığı: 2.811,86 TL

Engelli aylığı, sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan vatandaşlara yapılan bir yardımdır. Bu ödemeler aylık olarak hesaplara yatırılır ve kişiler PTT ATM'leri üzerinden 7/24 çekebilirler.

Başvuru ve Belgeler

Destek ödemelerine başvuru yapmak isteyen kişilerden aşağıdaki belgeler talep ediliyor;

Kimlik Belgesi

Sağlık Kurulu Raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.)

Başvuru Nereden Yapılır?

Destek ödemeleri için başvurular kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. Ayrıca, e-devlet üzerinden de başvurular gerçekleştirilebilir. Bakanlık tarafından onaylanan yardımların ödemeleri bir yıl boyunca düzenli olarak hesaplara yatırılır.

Sonuç olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destek programları, ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu programlardan faydalanmak isteyenler, belirtilen belgelerle başvuru yaparak destek ödemelerine hak kazanabilirler.