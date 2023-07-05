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Gecce Magazin Haberleri
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O il için son dakika deprem uyarısı yapıldı! 6,4 şiddetinde bekleniyor!

Uzmanlar, bu uyarının daha önceki uyarılara eklenen bir yenisi olduğunu ve deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladılar.

O il için son dakika deprem uyarısı yapıldı! 6,4 şiddetinde bekleniyor!
Yayın Tarihi : 2023-07-05 12:06

6,4 şiddetinde bekleniyor! O il için son dakika deprem uyarısı yapıldı-  Adana ili için deprem riski konusunda son dakika uyarısı yapıldı. Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Adana'nın Karataş-Osmaniye-Andıran fay zonu üzerinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu bölgede Şubat ayında yaşanan depremler sonrasında riskin devam ettiği belirtilerek, tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana'nın doğusunda yer alan Maraş Bloğu'nun batı kenarında aktif olan Karataş-Osmaniye-Andırın fay zonunda sismik aktivite artışına neden olduğunu belirtti. Bu fay zonunun 1998 yılında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem gibi bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlar, bu uyarının daha önceki uyarılara eklenen bir yenisi olduğunu ve deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladılar. Adana'nın deprem riski taşıyan iller arasında yer aldığı ve geçmişte yaşanan felaketlerin hatırlanmasıyla birlikte bu uyarıların öneminin arttığı belirtildi.

Deprem konusunda hassas bir bölgede bulunan Adana'da, yerel yönetimlerin ve vatandaşların deprem hazırlıklarını gözden geçirmesi, yapı stokunun güçlendirilmesi ve deprem yönetmeliklerine uygun tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Herkesin deprem bilincine sahip olması ve yetkililerin uyarılarını ciddiyetle değerlendirmesi, olası bir deprem felaketinde can ve mal kayıplarının en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.

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