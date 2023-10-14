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O emeklilere 5000 TL ikramiye verilmiyor! SGK, Bağkur, EYT'liler şaşkına döndü

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına yaklaşırken, emeklilere yönelik müjdeli haberler peş peşe geliyor.

O emeklilere 5000 TL ikramiye verilmiyor! SGK, Bağkur, EYT'liler şaşkına döndü
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-10-2023 15:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükümet, emeklilere büyük bir jest yaparak maaşı 7.500 TL ve üzerinde olan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT emeklilerine 5.000 TL özel ikramiye ödeyeceğini açıkladı. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında sunulan bu özel ikramiye, emekliler arasında büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Emeklilere Özel İkramiye

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü, Türkiye için büyük bir anlam taşıyor. Bu özel yılın kutlamaları kapsamında, emeklilere yönelik verilen 5.000 TL'lik özel ikramiye, emeklilerin bu coşkulu yılda bayramlarını daha da özel kılmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, bu ikramiye maaşı 7.500 TL ve üzerinde olan tüm emeklilere verilecektir.

Kimler Yararlanacak?

Bu özel ikramiye, SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu), Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) emeklilerini kapsayacaktır. Yani bu ödemeden tüm emekli grupları eşit şekilde yararlanabilecektir. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünün coşkusunu yaşayan emekliler için sunulan bu jest, Türkiye'nin emeklilik sistemindeki önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık ettiği kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü anısına bu özel ikramiyenin tutarının 5.000 TL olduğunu belirtti. Emeklileri mutlu edecek bu ödeme ile ilgili geri sayım şimdiden başlamış durumda.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü büyük bir coşku ile kutlanacaktır. Bu tarihi anı özel kılmak için bir dizi etkinlik, tören ve kutlama planlanmıştır. 100. yıl kutlamaları, Türkiye'nin Cumhuriyet'e olan bağlılığını ve milli birliğini vurgulayacak önemli bir dönem olacaktır. Emeklilere sunulan 5.000 TL'lik özel ikramiye, bu coşkulu dönemi daha da özel kılacak ve emeklilerin bu anı coşkuyla kutlamalarına olanak sağlayacaktır.

Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşırken, Türkiye'deki emekliler için sunulan bu özel ikramiye, büyük bir sevinç kaynağıdır. Emeklilerin bu özel yıl dönümünü coşkuyla kutlamalarına ve özel günlerini daha da anlamlı kılmalarına yardımcı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayacak ve tüm vatandaşlar için özel anılar yaratacaktır.

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