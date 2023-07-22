O bankalarda ardı ardına deprem! Ziraat, Akbank, Garanti, Yapı Kredi peş peşe açıkladı! Şimdi bakın!

Ziraat, Akbank, Garanti, Yapı Kredi peş peşe açıkladı! Şimdi bakın! O bankalarda ardı ardına deprem- Altın, dolar ve Euro gibi para birimleri son dönemde oldukça hareketli günler geçirerek rekor üstüne rekor kırmaktadır. Bu durum yatırımcılar tarafından yakından takip edilmekte ve ekonomi haberlerinin odak noktası olmaktadır. Bu süreçte, bankalar da ihtiyaç kredisi faiz oranlarında değişikliklere gitmiştir. İşte ihtiyaç kredisi faiz oranlarını değiştiren o bankalar:

Garanti Bankası:

Eski faiz oranı: %3,72

Yeni faiz oranı: %3,21

ING Bank:

Eski faiz oranı: %2,59

Yeni faiz oranı: %2,84

İş Bankası:

Eski faiz oranı: %1,95

Yeni faiz oranı: %2,25

Yapı Kredi:

Eski faiz oranı: %4,79

Yeni faiz oranı: %4,59

Akbank:

Eski faiz oranı: %3,53

Yeni faiz oranı: %3,18

Ziraat Bankası:

Eski faiz oranı: %1,94

Yeni faiz oranı: %2,64

TEB:

Eski faiz oranı: %3,75

Yeni faiz oranı: %2,89

Bu bankaların belirlediği ihtiyaç kredisi faiz oranları, ekonomi ve para piyasalarındaki gelişmelerle birlikte sürekli olarak güncellenmektedir. Bu nedenle yatırımcılar ve kredi kullanmak isteyenler için faiz oranlarının takip edilmesi önemlidir.

Aşağıda, belirli bir tutar ve vade süresi için açıklanan örnek ihtiyaç kredisi faiz oranları bulunmaktadır:

Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi:

Çekilecek tutar: 50.000 TL

Vade süresi: 36 ay

Aylık taksit bedeli: 2.708 TL

ING Bank İhtiyaç Kredisi:

Çekilecek tutar: 50.000 TL

Vade süresi: 36 ay

Aylık taksit bedeli: 2.533 TL

İş Bankası İhtiyaç Kredisi:

Çekilecek tutar: 50.000 TL

Vade süresi: 36 ay

Aylık taksit bedeli: 2.264 TL

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi:

Çekilecek tutar: 50.000 TL

Vade süresi: 36 ay

Aylık taksit bedeli: 3.406 TL

Akbank İhtiyaç Kredisi:

Çekilecek tutar: 50.000 TL

Vade süresi: 36 ay

Aylık taksit bedeli: 2.693 TL

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi:

Çekilecek tutar: 49.001 TL

Vade süresi: 36 ay

Aylık taksit bedeli: 2.391 TL

TEB İhtiyaç Kredisi:

Çekilecek tutar: 50.000 TL

Vade süresi: 36 ay

Aylık taksit bedeli: 2.556 TL

Para piyasalarındaki hareketlilik altın, dolar ve Euro gibi önemli para birimlerinde rekorları beraberinde getirirken, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları da bu döneme uygun olarak değişiklik göstermektedir. Yatırımcılar ve kredi kullanmak isteyenler için güncel faiz oranları takip edilmelidir.