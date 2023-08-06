O bankalar işbirliği yaptı! ortak karar! Toplu paranız varsa yaşadınız! 15.574,79 TL nakit para o tarihte şipşak hesabınıza yatacak

Toplu paranız varsa yaşadınız! 15.574,79 TL nakit para o tarihte şipşak hesabınıza yatacak! O bankalar işbirliği yaptı! ortak karar- 2023 genel seçimlerine doğru ilerlerken, dolar kurundaki yükseliş başta olmak üzere ekonomik belirsizlikler piyasaları etkilemeye devam ediyor. Seçim öncesinde dolar kurundaki artışın hız kazanması, seçim sonrasında ise rekor seviyelere ulaşması birçok kişi ve sektörü etkiledi.

Dolar kurundaki hızlı yükseliş, döviz bürolarının önünde kuyrukların oluşmasına neden oldu. Bu durum, dolarizasyon riskini artırırken, bankalar da vatandaşların TL'de kalmasını teşvik etmek amacıyla faiz silahına yeniden başvurdu. 4 banka tarafından alınan ortak bir kararla vadeli mevduat hesabı faiz oranlarında güncelleme yapıldı ve bu sayede vatandaşların TL cinsinden yatırımlarını bankalarda tutma eğilimini artırmak hedeflendi.

32 Gün Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranları Güncellendi: Alternatif Bank Öne Çıkıyor

Dolar kurundaki yükselişin devam ettiği bir dönemde, vatandaşların TL'den dövize kaçmasını engellemek amacıyla bankalar yeni bir hamle gerçekleştirdi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları revize edildi ve banka hesabı sahiplerine cazip fırsatlar sunuldu. Birikimlerini yastık altı yerine bankada değerlendirmek isteyen kişilere, mevduat faizi getirisiyle yüksek kazanç sağlama imkanı sunulacak.

En yüksek mevduat faizi oranı yüzde 34 olarak ilan edildi ve bu avantajlı oranı sunan bankalar arasında Alternatif Bank öne çıktı. Bu hamle, vatandaşların dövizden uzaklaşarak yerel para birimini tercih etmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

550.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ING

e-Turuncu Hesap

Standart Vadeli Hesap

%31

Faiz Oranı

14.200,55 TL

Net Kazanç

564.200,55 TL

ING

e-Turuncu Hesap

Standart Vadeli Hesap

%31

Faiz Oranı

14.200,55 TL

Net Kazanç

564.200,55 TL

Alternatif Bank

VOV Hesap

Standart Vadeli Hesap

%34

Faiz Oranı

15.574,79 TL

Net Kazanç

565.574,79 TL

Alternatif Bank

VOV Hesap

Standart Vadeli Hesap

%34

Faiz Oranı

15.574,79 TL

Net Kazanç

565.574,79 TL