O bankadan tüm borçlarınızı bir çırpıda silecek kampanya! 100.000 TL borç kapatma kredisi 90 gün ertelemeli veriliyor

Farklı bankalara olan ödemelerin farklı tarihlerde olması, vatandaşları zor durumda bıraktı. Bu nedenle, bankaların sunduğu borç kapatma kredileri, borçları tek bir çatı altında toplamayı ve daha uygun faiz oranlarıyla sunmayı hedefliyor. Bu makalede, borç kapatma kredileri hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Borç kapatma kredileri, vatandaşların farklı bankalara olan borçlarını tek bir banka altında toplamalarına olanak tanır. Bu krediler, mevcut borçları kapatıp, yeni bir kredi alarak daha düşük faiz oranları ve uzun vadelerle ödeme yapmayı mümkün kılar. Bu sayede vatandaşlar, aylık taksitlerini düşürüp, daha rahat bir şekilde borçlarını ödeyebilirler.

Kimler Borç Kapatma Kredilerinden Faydalanabilir?

Borç kapatma kredilerinden faydalanmak isteyen vatandaşların belirli bir kredi notuna sahip olmaları gerekmektedir. Kredi notu, bireylerin finansal geçmişlerini ve ödeme alışkanlıklarını değerlendiren bir puanlama sistemidir. Yüksek bir kredi notu, daha avantajlı kredi tekliflerine yol açar. Bankalar, kredi notuna göre müşterilere daha iyi faiz oranları ve vade seçenekleri sunar.

Borç Kapatma Kredilerinin Avantajları

Borç kapatma kredileri, vatandaşlara bir dizi avantaj sunar. İşte bu kredilerin başlıca avantajları:

1. Daha Düşük Faiz Oranları

Borç kapatma kredileri, mevcut borçların toplam faiz maliyetini azaltabilir. Yeni kredi genellikle daha düşük faiz oranlarına sahip olduğundan, ödeme yapmak daha ekonomik hale gelir.

2. Tek Bir Taksit

Farklı bankalara olan ödemeleri takip etmek zor ve karışık olabilir. Borç kapatma kredisi ile tüm borçlar tek bir taksitte toplanır, bu da ödemeleri daha kolay ve düzenli hale getirir.

3. Uzun Vadeli Ödeme Seçenekleri

Borç kapatma kredileri genellikle uzun vadeli ödeme seçenekleri sunar. Bu, aylık taksitleri düşürerek vatandaşların bütçelerini rahatlatır.

4. Daha Az Stres

Farklı bankalara olan borçların ödeme tarihleri farklı olabilir, bu da vatandaşları strese sokabilir. Borç kapatma kredileri, tek bir taksitte tüm borçları kapatır ve bu stresi azaltır.

Hangi Bankalar Borç Kapatma Kredileri Sunuyor?

Türkiye'deki birçok banka, borç kapatma kredileri sunmaktadır. Ancak her bankanın sunacağı faiz oranları, vade seçenekleri ve limitler farklı olabilir.

Bankaların sunduğu borç kapatma kredileri, ihtiyaçlara ve kredi notuna göre değişkenlik gösterir. İşte bazı bankaların sunmuş olduğu borç kapatma kredilerinin detayları:

Garanti BBVA: 12-36 ay vade seçeneği sunar ve 50.000 TL ile 100.000 TL arasında limit sağlar. Borç kapatma kredisi kullanırken erteleme seçeneği bulunmamaktadır. Yapı Kredi: Yapı Kredi, 12 ay vade ile 60.000 TL ile 125.000 TL arasında limit sunar. Benzer şekilde erteleme seçeneği de sunmamaktadır. İş Bankası: İş Bankası, 36 ay vade seçeneği sunar ve kredi notuna bağlı olarak limit belirler. Bu banka da erteleme seçeneği sunmamaktadır. QNB Finansbank: QNB Finansbank, 36 ay vade ile kredi notuna bağlı olarak limit belirler. Borç kapatma kredisinde erteleme seçeneği bulunmamaktadır. Vakıfbank: Vakıfbank, 12-60 ay vade seçenekleri sunar ve kredi notuna bağlı olarak limit belirler. Benzer şekilde erteleme seçeneği de bulunmamaktadır. PTT: PTT, 36 ay vade ile 50.000 TL limit sunar. Ertelme seçeneği bulunmamaktadır. ING Bank: ING Bank, 3-36 ay vade seçeneği sunar ve 100.000 TL limit sağlar. Ayrıca 3 ay erteleme seçeneği de sunar. Akbank: Akbank, 12-36 ay vade ile kredi notuna bağlı olarak limit belirler. 3 ay erteleme seçeneği de sunmaktadır.

Bu bankaların sunduğu borç kapatma kredilerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ilgili banka şubesine veya resmi web siteleri üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda banka, kredi miktarını, vadeyi ve faiz oranını belirler. Borç kapatma kredileri, mevcut borçları daha yönetilebilir hale getirerek finansal anlamda rahatlamak isteyen vatandaşlar için önemli bir seçenek olabilir.