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O banka vatandaşa kıyak geçti! Mobil bankacılıktan tek tuşla 15.000 TL trink verilecek

Türkiye'deki bankalar, yeni dönemde rekabetçi bir şekilde müşteri kazanmak ve mevcut müşterilerine avantajlı fırsatlar sunmak için çeşitli kampanyaları hayata geçiriyor.

O banka vatandaşa kıyak geçti! Mobil bankacılıktan tek tuşla 15.000 TL trink verilecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-08-2023 10:37

Mobil bankacılıktan tek tuşla 15.000 TL trink verilecek! O banka vatandaşa kıyak geçti- Türkiye'deki bankalar, yeni dönemde rekabetçi bir şekilde müşteri kazanmak ve mevcut müşterilerine avantajlı fırsatlar sunmak için çeşitli kampanyaları hayata geçiriyor. Bununla birlikte, özellikle finansal ihtiyaçlarına hızlı ve kolay çözüm arayan vatandaşlar için birçok banka, faizsiz nakit avans seçeneği sunarak dikkat çekiyor. Bu bankalar aynı zamanda harcamalara özel indirim ve puan kazandıran kampanyalarla müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Akbank: Kampanyaları ve Kolay Kredi İmkanıyla Tercih Ediliyor

Akbank, sunduğu yenilikçi kampanyalar ve kolay kredi imkanları sayesinde birçok müşterisinin tercihi haline geliyor. Özel bankalar arasında faaliyet gösteren Akbank, yeni dönemde de vatandaşlara büyük kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Anında Faizsiz Nakit Avans: 15 Bin TL'ye Kadar

Akbank'ın son kampanyası kapsamında, müşterilere toplamda 15 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans desteği sunuluyor. Bu cazip kampanyadan yararlanmak için kişilerin Akbank mobil uygulaması üzerinden müşteri olmaları yeterli.

Kampanya Ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor ve henüz Akbank müşterisi olmayan vatandaşlar, kampanya duyurulduğu anda Akbank Mobil uygulamasını indirerek görüntülü görüşme ile başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Bu kampanya, kredi kartı üzerinden çekilen nakit avans işlemleri için geçerli olup, 6 aya kadar faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Ancak, kredi çekilen tutarın kredi kartı limitiyle uyumlu olması gerekmektedir.

Kampanya Koşulları ve Detayları

  • Kampanyadan 13.06.2023 – 31.08.2023 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbank müşterisi olanlar faydalanabilir.
  • Yeni Akbank müşterileri, kampanyadan yararlanabilmek için 25.09.2023 tarihine kadar başvurularının onaylanmasını sağlamalıdır.
  • Onaylanan başvurular doğrultusunda Akbank müşterileri, kampanyadan 30.09.2023 tarihine kadar taksitli avans limitleri dahilinde yararlanabilecektir.
  • Kampanya, kurye akışı ile Akbank müşterisi olan katılımcılar için belge işlemlerinin tamamlanıp kredi kartı başvurusu yapmalarıyla devreye girer.
  • Kampanyadan faydalanmak isteyen katılımcılar, kredi kartına başvurularını şube, müşteri iletişim merkezi, Akbank Mobil, internet şubesi, ATM ve diğer kanallar üzerinden gerçekleştirebilir.
  • Kampanya kapsamındaki katılımcılar, belirtilen tarihe kadar 15.000 TL'ye kadar ve 2-6 ay vade aralığında yapacakları taksitli avans işlemlerinde %0 aylık akdi faiz oranından faydalanabilirler.
  • Kampanya koşulları ve ayrıntıları çerçevesinde, Axess veya Wings kredi kartı başvurusu yapan Akbank müşterileri yararlanabilirken, 13.06.2023 tarihinden önce Axess, Wings veya Free kartı sahibi olan müşteriler kampanyadan yararlanamazlar.
  • Kampanya, resmi tatil ve hafta sonlarında Akbank müşterisi olan katılımcılar için belirtilen tarihten itibaren artı 2 iş günü içinde sonuçlanacaktır.
  • Bireysel kartlara ait taksitli avans işlemlerinde ücret alınmamaktadır.
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