O banka vatandaşa kıyak geçti! Mobil bankacılıktan tek tuşla 15.000 TL trink verilecek

Mobil bankacılıktan tek tuşla 15.000 TL trink verilecek! O banka vatandaşa kıyak geçti- Türkiye'deki bankalar, yeni dönemde rekabetçi bir şekilde müşteri kazanmak ve mevcut müşterilerine avantajlı fırsatlar sunmak için çeşitli kampanyaları hayata geçiriyor. Bununla birlikte, özellikle finansal ihtiyaçlarına hızlı ve kolay çözüm arayan vatandaşlar için birçok banka, faizsiz nakit avans seçeneği sunarak dikkat çekiyor. Bu bankalar aynı zamanda harcamalara özel indirim ve puan kazandıran kampanyalarla müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Akbank: Kampanyaları ve Kolay Kredi İmkanıyla Tercih Ediliyor

Akbank, sunduğu yenilikçi kampanyalar ve kolay kredi imkanları sayesinde birçok müşterisinin tercihi haline geliyor. Özel bankalar arasında faaliyet gösteren Akbank, yeni dönemde de vatandaşlara büyük kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Anında Faizsiz Nakit Avans: 15 Bin TL'ye Kadar

Akbank'ın son kampanyası kapsamında, müşterilere toplamda 15 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans desteği sunuluyor. Bu cazip kampanyadan yararlanmak için kişilerin Akbank mobil uygulaması üzerinden müşteri olmaları yeterli.

Kampanya Ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor ve henüz Akbank müşterisi olmayan vatandaşlar, kampanya duyurulduğu anda Akbank Mobil uygulamasını indirerek görüntülü görüşme ile başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Bu kampanya, kredi kartı üzerinden çekilen nakit avans işlemleri için geçerli olup, 6 aya kadar faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Ancak, kredi çekilen tutarın kredi kartı limitiyle uyumlu olması gerekmektedir.

Kampanya Koşulları ve Detayları