O banka tabuları yıktı: 2.000 TL Migros market hediye çeki veriyor!

Migros, CEPTETEB kullanıcılarına özel bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya ile 2.000 TL'ye varan Migros Hediye Çeki kazanma fırsatını yakalayabilirsiniz. Kampanyaya katılmak için yapmanız gerekenler oldukça basit.

Kampanya Detayları

Kampanya 01.06.23 - 30.06.23 tarihleri arasında geçerlidir.

Bu kampanyadan faydalanmak için CEPTETEB Mobil uygulamasından size özel davet kodunu almalısınız. Davet kodu ile arkadaşlarınızı CEPTETEB kullanıcısı yapmalısınız.

Davet kodunu CEPTETEB İnternet Şube'si veya CEPTETEB Mobil uygulaması üzerinden alabilirsiniz.

Davet kodunuzu paylaştığınız arkadaşlarınız CEPTETEB hesabı açarken "Davet Kodu" alanına sizin davet kodunuzu girmelidir.

Kampanya süresince, davet kodunuz ile en fazla 10 arkadaşınızı CEPTETEB kullanıcısı yaparak 10 adet 200 TL değerinde Migros Hediye Çeki kazanabilirsiniz.

Kampanya kodları toplamda 2.500 adet ile sınırlıdır.

Her bir arkadaşınız CEPTETEB hesabı açtığında, size 1 adet 200 TL değerinde Migros Hediye Çeki kupon kodu SMS ile gönderilecektir.

Migros Hediye Çeki Kullanım Koşulları

Hediye çeki kodunu kullanabilmek için Migros web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kullanıcı girişi yapmalısınız.

Hediye çeki, 200 TL indirim sağlar. İndirimden faydalanabilmeniz için alışveriş sepetinizin minimum 200 TL tutarında olması gerekmektedir. Örneğin, 205 TL'lik bir alışveriş sepeti oluşturup hediye çeki kodunu kullandığınızda, 200 TL'si hediye çekinden karşılanacak ve 5 TL'si seçtiğiniz ödeme yöntemi ile tahsil edilecektir.

Ödeme sayfasında "Hediye Çeklerim" alanına hediye çeki kodunu girdikten sonra "Kullan" kısmından etkinleştirmeyi unutmamalısınız. Aksi takdirde hediye çeki kodu geçerli olmayacaktır.

Hediye çeki son kullanma tarihi 30 Haziran 2023 saat 23:59'dur. Bu tarihten sonra kullanılmayan hediye çekleri geçersiz hale gelecek ve kullanılamayacaktır.

İndirim, elektronik ve altın kategorilerinde geçerli değildir.

Bu kampanya, diğer indirim kodu kampanyaları ile birleştirilemez.

İndirim kodları tek kullanımlıktır ve paraya çevrilemezler. Sipariş iptali veya iadesi durumunda tekrar kullanılamazlar.

Yeni CEPTETEB Kullanıcılarına Özel İade Fırsatı