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O banka 2.000 TL karşılıksız para veriyor

CardFinans, yeni müşterilerine özel bir kampanya sunarak kredi kartı kullanımını daha da cazip hale getiriyor.

O banka 2.000 TL karşılıksız para veriyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-11-2023 15:15

1 Eylül - 30 Kasım tarihleri arasında CardFinans veya CardFinans Xtra'ya ilk kez başvuranlar, büyük ParaPuan fırsatlarından yararlanma şansını yakalıyorlar.

Kampanyanın Detayları ve Başvuru Koşulları

Bu özel kampanya, QNB Finansbank bireysel kredi kartlarına yeni başvuran müşterileri hedef alıyor. Başvurularını Kasım ayı sonuna kadar tamamlayan müşteriler, onaylanan kartlarıyla 15 Aralık'a kadar belirli harcamalar yaparak ParaPuan kazanabilirler.

Nasıl Kayıt Olunur: SMS ve QNB Mobil Üzerinden Katılım

Kampanyaya katılmak için müşteriler, kart başvurusunu tamamladıktan sonra kayıtlı cep telefonlarından belirli bir koda SMS göndererek veya QNB Mobil uygulaması üzerinden kolayca kayıt olabilirler.

Harcama Yap ve ParaPuan Kazan

Kampanya kapsamında, belirlenen tarihler arasında tek seferde yapılacak her 1.500 TL ve üzeri yurt içi alışverişlere karşılık, 250 TL değerinde ParaPuan verilecek. Bu fırsat, müşterilere toplamda 2.000 TL'ye varan ParaPuan kazandırabilir.

Kampanya Kapsamı Dışında Kalan Kartlar

CardFinans GO, CardFinans Trendyol, CardFinans Fix, Miles & Smiles ve Enpara.com kredi kartları bu kampanya dışında tutuluyor. Bu kartlarla yapılan harcamalar kampanya ödülleri için geçerli olmayacak.

ParaPuan'ların Kullanımı ve İade Durumu

Kazanılan ParaPuan'lar, belirli bir süre sonunda otomatik olarak ilgili kredi kartına yüklenecek. Eğer ParaPuan'lar kullanılmazsa, belirli bir tarihte geri alınacaklar.

ParaPuan'ların Transferi ve Kullanım Şartları

Müşteriler, sanal kartlarla kazandıkları ParaPuan'ları, Çağrı Merkezi ve İnternet Bankacılığı yoluyla asıl kartlarına transfer edebilirler. Ancak, bu ParaPuan'lar bazı kısıtlamalarla kullanılmak durumundadır.

Kampanyanın Yararları ve Müşteriye Etkisi

Bu kampanya, özellikle yeni CardFinans müşterileri için, kredi kartı kullanımını daha avantajlı bir hale getiriyor. Yüksek değerli alışverişlerde ekstra ParaPuan kazanımı, müşterilerin alışveriş deneyimlerini zenginleştirecek.

Yurt İçi Alışverişlerde ParaPuan Fırsatı

Kampanya, yalnızca yurt içi alışverişlerde geçerli olacak. Aynı gün ve aynı iş yerinde yapılan birden fazla alışverişten yalnızca ilki için ParaPuan ödülü kazanılacak.

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