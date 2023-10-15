O banka 1.000 TL'ye varan karşılıksız para dağıtıyor!

Paraf, Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan Garanti BBVA'nın sunduğu bir kredi kartıdır. Paraf kredi kartı, günlük harcamalarınızdan, alışverişlerinizden ve ödemelerinizden kazançlı bir şekilde yararlanmanızı sağlar. Ayrıca, ParafPara kazanarak daha fazla avantaj elde edebilirsiniz.

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