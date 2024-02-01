Nurgül Yeşilçay'dan espri dolu buzdolabı paylaşımı!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı espri dolu bir paylaşımla takipçilerini güldürdü. Yeşilçay, buzdolabını açıp kaçamak yaptığı anları kameraya alarak hayranlarıyla paylaştı.

Oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı videoda buzdolabını açarken, "Amaaannn baharda veririz kiloları" notunu düşmeyi ihmal etmedi. Takipçileri, Yeşilçay'ın espri dolu tavırlarına kısa sürede yoğun bir ilgi göstererek beğeni yağmuruna tuttu.

Nurgül Yeşilçay'ın espri dolu paylaşımı, takipçileri arasında büyük bir eğlence yaratırken, ünlü oyuncunun samimi ve mizahi tarafını bir kez daha ortaya koydu. Bahar aylarının yaklaştığı bu günlerde, Yeşilçay'ın kilo verme şakası, takipçilerini güldürerek pozitif bir enerji yarattı.