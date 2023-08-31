Advert

Noktası, virgülüne 190.000 TL net elinize geçecek kredi başladı! Tek bankadan ödenecek tutar, diğer bankalara nispet

Türkiye'de yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanma planları kuran vatandaşlar için Garanti BBVA, heyecan verici bir kredi paketi sunuyor.

Noktası, virgülüne 190.000 TL net elinize geçecek kredi başladı! Tek bankadan ödenecek tutar, diğer bankalara nispet
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-08-2023 08:31

Tek bankadan ödenecek tutar, diğer bankalara nispet... Noktası, virgülüne 190.000 TL net elinize geçecek kredi başladı-Türkiye'de yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanma planları kuran vatandaşlar için Garanti BBVA, heyecan verici bir kredi paketi sunuyor. Garanti BBVA, bireysel tüketici kredisi kampanyasıyla, vatandaşlara özel olarak hazırladığı 190.000 TL tutarındaki 24 ay vadeli yeni kredi seçeneğini duyurdu. Artık banka şartlarına uygun olan herkes, banka şubesine gitmeye gerek kalmadan işlemlerini hızlı ve pratik bir şekilde tamamlayarak ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek.

Yüksek Limit, Uzun Vadeli Kredi Fırsatı

190.000 TL tutarındaki kredi seçeneğine başvuruda bulunmak isteyen bireylerin, emekli veya sigortalı olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca, kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi puanlarının 1200 ve üzerinde olması şartı aranmaktadır. Bu koşulları sağlayan bireyler, istedikleri zaman nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve ödemelerini esnek bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir.

Garanti BBVA İle Kolay Başvuru İmkanı

190.000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen bireyler için Garanti BBVA'nın sunduğu başvuru süreci oldukça basittir. Başvuru yapacak olan kişilerin, sigortalı olarak çalışıyor olmaları ve son işyerlerinde en az 90 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir. Bu belirtilen şartları sağlayan bireyler, kolayca başvurularını tamamlayarak ihtiyaç kredisine sahip olabilirler.

Uygun Faiz Oranları ile Güvenilir Kredi İmkanı

Uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için Garanti BBVA, ideal bir seçenek sunuyor. Bankanın şubelerine kimlikleriyle giderek, 24 ay vadeli 40.000 TL tutarında kredi başvurusu yapabilirler. Ayrıca, en az 3 aylık sigortaya sahip olmak, bu kredi seçeneğini kullanmak için gereklidir. Asgari ücretle çalışan bireyler bile, 190.000 TL kredi tutarı için başvuru yapabilirler. Garanti BBVA'nın şubeleri veya internet sitesi üzerinden kolayca başvuru yapabilir ve başvurularının sonuçlarını hızla öğrenebilirler.

Benzer Haberler
TOKİ resmen duyurdu 25 Yaş Üstü 2000 TL'ye Ev Sahibi Olacak TOKİ resmen duyurdu 25 Yaş Üstü 2000 TL'ye Ev Sahibi Olacak
Kaymakamlıktan Kadınlara Gece Onayı! 1100 TL EK Ödeme Yapılacak Kaymakamlıktan Kadınlara Gece Onayı! 1100 TL EK Ödeme Yapılacak
Sadece emekli alacak! Halkbank 1 Eylül'de 23.000 TL IBAN'a Aktaracak Sadece emekli alacak! Halkbank 1 Eylül'de 23.000 TL IBAN'a Aktaracak
TAM o Saatte BİM'e Gitmeniz Gerekiyor! Airfreyer ve Robot Bitti Bitiyor TAM o Saatte BİM'e Gitmeniz Gerekiyor! Airfreyer ve Robot Bitti Bitiyor
Bu yaştan küçük evlenenlere devlet destek verecek Bu yaştan küçük evlenenlere devlet destek verecek
PTT gönüllere maya çaldı! Anne babalara mest eden haberi verdi! İlkokul ortaokul lise öğrencilerine 1800 TL destek PTT gönüllere maya çaldı! Anne babalara mest eden haberi verdi! İlkokul ortaokul lise öğrencilerine 1800 TL destek
ÇOK OKUNANLAR
O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!
  • 26-08-2023 15:23

O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!
  • 28-08-2023 14:21

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
  • 30-08-2023 12:46

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor