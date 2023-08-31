Noktası, virgülüne 190.000 TL net elinize geçecek kredi başladı! Tek bankadan ödenecek tutar, diğer bankalara nispet

Tek bankadan ödenecek tutar, diğer bankalara nispet... Noktası, virgülüne 190.000 TL net elinize geçecek kredi başladı-Türkiye'de yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanma planları kuran vatandaşlar için Garanti BBVA, heyecan verici bir kredi paketi sunuyor. Garanti BBVA, bireysel tüketici kredisi kampanyasıyla, vatandaşlara özel olarak hazırladığı 190.000 TL tutarındaki 24 ay vadeli yeni kredi seçeneğini duyurdu. Artık banka şartlarına uygun olan herkes, banka şubesine gitmeye gerek kalmadan işlemlerini hızlı ve pratik bir şekilde tamamlayarak ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek.

Yüksek Limit, Uzun Vadeli Kredi Fırsatı

190.000 TL tutarındaki kredi seçeneğine başvuruda bulunmak isteyen bireylerin, emekli veya sigortalı olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca, kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi puanlarının 1200 ve üzerinde olması şartı aranmaktadır. Bu koşulları sağlayan bireyler, istedikleri zaman nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve ödemelerini esnek bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir.

Garanti BBVA İle Kolay Başvuru İmkanı

190.000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen bireyler için Garanti BBVA'nın sunduğu başvuru süreci oldukça basittir. Başvuru yapacak olan kişilerin, sigortalı olarak çalışıyor olmaları ve son işyerlerinde en az 90 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir. Bu belirtilen şartları sağlayan bireyler, kolayca başvurularını tamamlayarak ihtiyaç kredisine sahip olabilirler.

Uygun Faiz Oranları ile Güvenilir Kredi İmkanı

Uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için Garanti BBVA, ideal bir seçenek sunuyor. Bankanın şubelerine kimlikleriyle giderek, 24 ay vadeli 40.000 TL tutarında kredi başvurusu yapabilirler. Ayrıca, en az 3 aylık sigortaya sahip olmak, bu kredi seçeneğini kullanmak için gereklidir. Asgari ücretle çalışan bireyler bile, 190.000 TL kredi tutarı için başvuru yapabilirler. Garanti BBVA'nın şubeleri veya internet sitesi üzerinden kolayca başvuru yapabilir ve başvurularının sonuçlarını hızla öğrenebilirler.