Nokia'dan hem de bu devirde! 350 TL'ye sıfır kutusunda telefon! Yetişen alabilir!

Özellikle büyük markaların sıfır kutusunda 350 TL gibi cazip fiyatlarla sunduğu akıllı telefon modelleri ile ilgili bilgi almak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Ayrıca, bu telefonların özelliklerini de sayfamızın alt bölümünde bulabilirsiniz. Eğer bütçenizi zorlamadan kullanışlı bir tuşlu telefon arıyorsanız, bu liste sizin için faydalı olacaktır.

Nokia 1280

Fiyat: 350,00 TL

350,00 TL Ekran Boyutu: 1.36 İnç

1.36 İnç Batarya Kapasitesi: 800 mAh

800 mAh Hat Sayısı: Tek Hat

Tek Hat 3G: Yok

Yok Radyo: Var

Var Bluetooth: Yok

Yok Arka Kamera: Yok

Yok Ön Kamera: Yok

Nokia 1280, uygun fiyatı ile dikkat çeken bir tuşlu telefon modelidir. Basit ve kullanışlı yapısıyla günlük iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için idealdir.

BB Mobile E111

Fiyat: 279,00 TL

279,00 TL Ekran Boyutu: 1.4 İnç

1.4 İnç Batarya Kapasitesi: 800 mAh

800 mAh Hat Sayısı: Tek Hat

Tek Hat 3G: Yok

Yok Radyo: Var

Var Arka Kamera: Yok

Yok Ön Kamera: Yok

Yok Tipi: Bar

BB Mobile E111, kompakt tasarımı ve uygun fiyatı ile tercih edilebilecek bir tuşlu telefon seçeneğidir.

Samsung E1205

Fiyat: 310,00 TL

310,00 TL Ekran Boyutu: 1.52 İnç

1.52 İnç Batarya Kapasitesi: 800 mAh

800 mAh Hat Sayısı: Tek Hat

Tek Hat 3G: Yok

Yok Radyo: Var

Var Arka Kamera: Yok

Yok Ön Kamera: Yok

Yok Tipi: Bar

Samsung E1205, şık tasarımı ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan bir tuşlu telefon modelidir.

Samsung B310E

Fiyat: 332,01 TL

332,01 TL Ekran Boyutu: 2.0 İnç

2.0 İnç Batarya Kapasitesi: 800 mAh

800 mAh Hat Sayısı: Çift Hat

Çift Hat 3G: Yok

Yok Radyo: Var

Var Bluetooth: Yok

Yok Arka Kamera: Yok

Yok Ön Kamera: Yok

Samsung B310E, çift hat desteği ile geleneksel telefon ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için uygun bir seçenektir.

Samsung E1050

Fiyat: 349,00 TL

349,00 TL Ekran Boyutu: 1.43 İnç

1.43 İnç Batarya Kapasitesi: 800 mAh

800 mAh Hat Sayısı: Tek Hat

Tek Hat 3G: Yok

Yok Bluetooth: Yok

Yok Arka Kamera: Yok

Yok Ön Kamera: Yok

Yok Tipi: Bar

Samsung E1050, kompakt tasarımı ile kullanıcıların beklentilerini karşılar.

Hiking X11

Fiyat: 349,00 TL

349,00 TL Ekran Boyutu: 1.77 İnç

1.77 İnç Batarya Kapasitesi: 800 mAh

800 mAh Hat Sayısı: Tek Hat

Tek Hat 3G: Yok

Yok Radyo: Yok

Yok Bluetooth: Yok

Yok Arka Kamera: Yok

Yok Ön Kamera: Yok

Hiking X11, uygun fiyatı ve dayanıklılığı ile ön plana çıkar.

Nokia 112

Fiyat: 369,00 TL

369,00 TL Ekran Boyutu: 1.8 İnç

1.8 İnç Batarya Kapasitesi: 1400 mAh

1400 mAh Hat Sayısı: Çift Hat

Çift Hat 3G: Yok

Yok Radyo: Var

Var Bluetooth: Var

Var Arka Kamera: Var

Var Ön Kamera: Yok

Nokia 112, çift hat desteği ve daha büyük ekranı ile dikkat çeker.

BB Mobile B310

Fiyat: 379,00 TL

379,00 TL Ekran Boyutu: 1.7 İnç

1.7 İnç Batarya Kapasitesi: 800 mAh

800 mAh Hat Sayısı: Tek Hat

Tek Hat 3G: Yok

Yok Radyo: Var

Var Bluetooth: Yok

Yok Arka Kamera: Yok

Yok Ön Kamera: Yok

BB Mobile B310, kompakt tasarımı ve uygun fiyatı ile tercih edilebilir.

Samsung E1190

Fiyat: 398,90 TL

398,90 TL Ekran Boyutu: 1.43 İnç

1.43 İnç Batarya Kapasitesi: 800 mAh

800 mAh Hat Sayısı: Tek Hat

Tek Hat 3G: Yok

Yok Radyo: Yok

Yok Bluetooth: Yok

Yok Arka Kamera: Yok

Yok Ön Kamera: Yok

Samsung E1190, basit ve kullanışlı yapısı ile ideal bir seçenektir.

Nokia 222

Fiyat: 399,00 TL

399,00 TL Ekran Boyutu: 2.4 İnç

2.4 İnç Batarya Kapasitesi: 1100 mAh

1100 mAh Hat Sayısı: Tek Hat

Tek Hat 3G: Yok

Yok Radyo: Var

Var Bluetooth: Var

Var Arka Kamera: Var

Var Ön Kamera: Yok

Nokia 222, daha büyük ekranı ve ek özellikleri ile dikkat çeken bir tuşlu telefon modelidir. Bu liste, bütçenize uygun ve işlevsel tuşlu telefon modellerini içermektedir.