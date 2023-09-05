Nokia'dan hem de bu devirde! 350 TL'ye sıfır kutusunda telefon! Yetişen alabilir!

Özellikle büyük markaların sıfır kutusunda 350 TL gibi cazip fiyatlarla sunduğu akıllı telefon modelleri ile ilgili bilgi almak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Ayrıca, bu telefonların özelliklerini de sayfamızın alt bölümünde bulabilirsiniz. Eğer bütçenizi zorlamadan kullanışlı bir tuşlu telefon arıyorsanız, bu liste sizin için faydalı olacaktır.
Nokia 1280
- Fiyat: 350,00 TL
- Ekran Boyutu: 1.36 İnç
- Batarya Kapasitesi: 800 mAh
- Hat Sayısı: Tek Hat
- 3G: Yok
- Radyo: Var
- Bluetooth: Yok
- Arka Kamera: Yok
- Ön Kamera: Yok
Nokia 1280, uygun fiyatı ile dikkat çeken bir tuşlu telefon modelidir. Basit ve kullanışlı yapısıyla günlük iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için idealdir.
BB Mobile E111
- Fiyat: 279,00 TL
- Ekran Boyutu: 1.4 İnç
- Batarya Kapasitesi: 800 mAh
- Hat Sayısı: Tek Hat
- 3G: Yok
- Radyo: Var
- Arka Kamera: Yok
- Ön Kamera: Yok
- Tipi: Bar
BB Mobile E111, kompakt tasarımı ve uygun fiyatı ile tercih edilebilecek bir tuşlu telefon seçeneğidir.
Samsung E1205
- Fiyat: 310,00 TL
- Ekran Boyutu: 1.52 İnç
- Batarya Kapasitesi: 800 mAh
- Hat Sayısı: Tek Hat
- 3G: Yok
- Radyo: Var
- Arka Kamera: Yok
- Ön Kamera: Yok
- Tipi: Bar
Samsung E1205, şık tasarımı ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan bir tuşlu telefon modelidir.
Samsung B310E
- Fiyat: 332,01 TL
- Ekran Boyutu: 2.0 İnç
- Batarya Kapasitesi: 800 mAh
- Hat Sayısı: Çift Hat
- 3G: Yok
- Radyo: Var
- Bluetooth: Yok
- Arka Kamera: Yok
- Ön Kamera: Yok
Samsung B310E, çift hat desteği ile geleneksel telefon ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için uygun bir seçenektir.
Samsung E1050
- Fiyat: 349,00 TL
- Ekran Boyutu: 1.43 İnç
- Batarya Kapasitesi: 800 mAh
- Hat Sayısı: Tek Hat
- 3G: Yok
- Bluetooth: Yok
- Arka Kamera: Yok
- Ön Kamera: Yok
- Tipi: Bar
Samsung E1050, kompakt tasarımı ile kullanıcıların beklentilerini karşılar.
Hiking X11
- Fiyat: 349,00 TL
- Ekran Boyutu: 1.77 İnç
- Batarya Kapasitesi: 800 mAh
- Hat Sayısı: Tek Hat
- 3G: Yok
- Radyo: Yok
- Bluetooth: Yok
- Arka Kamera: Yok
- Ön Kamera: Yok
Hiking X11, uygun fiyatı ve dayanıklılığı ile ön plana çıkar.
Nokia 112
- Fiyat: 369,00 TL
- Ekran Boyutu: 1.8 İnç
- Batarya Kapasitesi: 1400 mAh
- Hat Sayısı: Çift Hat
- 3G: Yok
- Radyo: Var
- Bluetooth: Var
- Arka Kamera: Var
- Ön Kamera: Yok
Nokia 112, çift hat desteği ve daha büyük ekranı ile dikkat çeker.
BB Mobile B310
- Fiyat: 379,00 TL
- Ekran Boyutu: 1.7 İnç
- Batarya Kapasitesi: 800 mAh
- Hat Sayısı: Tek Hat
- 3G: Yok
- Radyo: Var
- Bluetooth: Yok
- Arka Kamera: Yok
- Ön Kamera: Yok
BB Mobile B310, kompakt tasarımı ve uygun fiyatı ile tercih edilebilir.
Samsung E1190
- Fiyat: 398,90 TL
- Ekran Boyutu: 1.43 İnç
- Batarya Kapasitesi: 800 mAh
- Hat Sayısı: Tek Hat
- 3G: Yok
- Radyo: Yok
- Bluetooth: Yok
- Arka Kamera: Yok
- Ön Kamera: Yok
Samsung E1190, basit ve kullanışlı yapısı ile ideal bir seçenektir.
Nokia 222
- Fiyat: 399,00 TL
- Ekran Boyutu: 2.4 İnç
- Batarya Kapasitesi: 1100 mAh
- Hat Sayısı: Tek Hat
- 3G: Yok
- Radyo: Var
- Bluetooth: Var
- Arka Kamera: Var
- Ön Kamera: Yok
Nokia 222, daha büyük ekranı ve ek özellikleri ile dikkat çeken bir tuşlu telefon modelidir. Bu liste, bütçenize uygun ve işlevsel tuşlu telefon modellerini içermektedir.