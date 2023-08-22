Nissan Qashqai fiyatları şaşkına çevirdi! Herkes SUV alacak!

SUV segmentinde öne çıkan Nissan Qashqai, sunduğu konfor, teknoloji ve performans özellikleriyle otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor. Listede yer alan yeni kampanya sayesinde, bu eşsiz SUV modeline sahip olmak daha da kolaylaşıyor.

Nissan Qashqai'de Kampanya Fırsatları:

Nissan Qashqai, yenilikçi tasarımı ve güçlü motor seçenekleri ile otomobil tutkunlarının beğenisini kazanıyor. Listeye eklenen kampanya sayesinde, bu üstün özelliklere sahip araca sahip olmak artık daha cazip hale geliyor. Yenilikçi teknolojileri ve şık tasarımı ile Nissan Qashqai, SUV segmentinde fark yaratıyor.

Avantajlı Fiyatlar ve Ödeme Koşulları:

Nissan Qashqai liste fiyatlarında sunulan kampanya, herkesin SUV sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Bu kampanya ile Nissan Qashqai'yi uygun fiyatlarla satın almak mümkün hale geliyor. Hem bütçenizi zorlamadan hem de üstün özelliklere sahip bir SUV modeline sahip olmak isteyenler için bu kampanya büyük bir fırsat sunuyor.

Nissan Qashqai'nin Üstün Özellikleri:

Nissan Qashqai, dinamik tasarımı, yüksek performanslı motor seçenekleri ve geniş iç mekanıyla sürücülerin ve yolcuların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Konforlu sürüş deneyimi, gelişmiş güvenlik sistemleri ve son teknolojiye sahip donanımlarıyla Nissan Qashqai, her türlü yol koşulunda güvenli ve keyifli bir sürüş sunuyor.

Nissan Qashqai'nin Çeşitli Model ve Fiyat Seçenekleri

Otomobil dünyasının iddialı isimlerinden biri olan Nissan Qashqai, geniş model ve fiyat seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bu güçlü ve şık SUV modeli, farklı donanım ve özelliklerle sürücülerin beğenisine sunuluyor. İşte Nissan Qashqai'nin çeşitli model ve fiyat seçenekleri:

1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna

Bu başlangıç modeli, dinamik tasarımı ve güçlü performansıyla öne çıkıyor. Farklı yol koşullarına uyum sağlayan motor seçeneği ve kullanışlı iç mekanıyla sürücülerin tercihleri arasında yer alıyor. Fiyatı ise 1.486.200 TL.

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna

Otomatik vites seçeneği sunan bu model, konforlu sürüş deneyimi ve üstün teknoloji ile donatılmış. Yüksek performansıyla dikkat çeken bu versiyonun fiyatı ise 1.558.000 TL.

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack

Designpack donanımıyla gelen bu model, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Şehir içi ve uzun yol sürüşlerine uygunluğuyla öne çıkan bu versiyonun fiyatı 1.729.100 TL.

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack

Skypack özellikleri ile gelen bu model, geniş iç mekanı ve kullanışlı detaylarıyla sürücülerin beğenisini kazanıyor. Şık tasarımı ve yüksek konforuyla dikkat çeken bu versiyonun fiyatı 1.778.500 TL.

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4

Dört tekerlekten çekiş özelliği sunan bu model, zorlu yol koşullarında bile güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi sunuyor. Fiyatı ise 1.862.900 TL.

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium

Platinum Premium donanımı ile gelen bu model, lüks ve konforu bir araya getiriyor. Geniş iç mekanı, teknolojik özellikleri ve güçlü performansıyla dikkat çeken bu versiyonun fiyatı 1.999.000 TL.

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4

Dört tekerlekten çekiş özelliği ile gelen bu versiyon, en üst düzeyde konfor ve performans sunuyor. Şık tasarımı, zengin iç mekan detayları ve güçlü motor seçeneği ile dikkat çeken bu modelin fiyatı 2.079.400 TL.