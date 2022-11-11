 Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasında sular durulmuyor: Özürle kapanacak konu değil!



Emre Yusufi, kendi eserinin de bulunduğu “Make Pop Art Great Again” sergisinin açılış davetine sevgilisi Nilperi Şahinkaya ile katıldı.



Nilperi Şahinkaya, eylül ayında Adana’da Burak Deniz’le yaşadıkları kavgayla ilgili sorular üzerine “Süreç devam ediyor, savcı atandı. Uzun zaman olduğu için ‘Geri adım mı attınız?’ diye soruyorlar ama öyle bir şey yok” dedi ve ekledi:



“Özürle kapanacak bir konu değil bu. Kimsenin de barışma için vesile olmasına gerek yok. Kişisel birçok sorun var. Bu özre ikna olmamak için çok sebebim var, ancak açıklayamam.”