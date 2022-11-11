  • 11 KASIM Cuma 23:39
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

 Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasında sular durulmuyor: Özürle kapanacak konu değil!

Burak Deniz ile yaşadıkları olay ve dava hakkındaki sorular üzerine Nilperi Şahinkaya, "Bu özüre ikna olmamak için çok sebebim var ancak açıklayamam" diye konuştu.

 Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasında sular durulmuyor: Özürle kapanacak konu değil!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2022 09:56


Emre Yusufi, kendi eserinin de bulunduğu “Make Pop Art Great Again” sergisinin açılış davetine sevgilisi Nilperi Şahinkaya ile katıldı.


Nilperi Şahinkaya, eylül ayında Adana’da Burak Deniz’le yaşadıkları kavgayla ilgili sorular üzerine “Süreç devam ediyor, savcı atandı. Uzun zaman olduğu için ‘Geri adım mı attınız?’ diye soruyorlar ama öyle bir şey yok” dedi ve ekledi:

“Özürle kapanacak bir konu değil bu. Kimsenin de barışma için vesile olmasına gerek yok. Kişisel birçok sorun var. Bu özre ikna olmamak için çok sebebim var, ancak açıklayamam.”

Hadise: "Yeni evim bana hayırlı olsun!"
Pelin Karahan: Çok sevenimiz varmış