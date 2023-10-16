Advert

Netflix'in Yeni Projesi "Asaf" Dizisine "Kulüp" Dizisinin Yıldızı Katıldı

Netflix'in yeni dizisi "Asaf"ta başrol oyuncusu olarak Cihangir Ceyhan'ı izleyeceğiz. "Kulüp" dizisinin yıldızı Serra Arıtürk de kadroya dahil oldu. Dizi, 17 Ekim'de çekimlere başlayacak.

Netflix'in Yeni Projesi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-10-2023 22:29

Netflix'in yeni dizisi "Asaf"ta başrol oyuncusu olarak Cihangir Ceyhan'ı izleyeceğiz. "Kulüp" dizisinin yıldızı Serra Arıtürk de kadroya dahil oldu. Dizi, 17 Ekim'de çekimlere başlayacak.

Netflix'in büyük bir merakla beklenen yeni dizisi "Asaf"ın başrollerinden biri belli oldu. Son olarak "Kulüp" dizisindeki "Keriman" karakteriyle büyük bir başarıya imza atan Serra Arıtürk, "Asaf" dizisinde "Meltem" karakterine hayat verecek. Dizinin sete çıkış tarihi olarak 17 Ekim belirlendi.

"Asaf" dizisinde başrolü Cihangir Ceyhan üstlenecek. Daha önce Burcu Biricik'le "Fatma" dizisini hayata geçiren ekip, şimdi de "Asaf" projesi için kolları sıvadı. İdea Film Creatives yapım şirketi tarafından hazırlanan dizi 6 bölümden oluşacak. Diziyi, Özgür Önurme kaleme alıp yönetecek.

Dizi, Uber şoförü olan Asaf'ın bir trafik kazası sonucu hayatının nasıl değiştiğini ele alacak. Asaf'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Sema karakterini ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu canlandıracak. Ayrıca dizide Uygar Özçelik "Harun", Saadet Işıl Aksoy "Rüya", Sema Keçik "Nermin" ve Tayanç Ayaydın "Aziz" karakterlerine hayat verecek.

Serra Arıtürk'ün katılımıyla zenginleşen "Asaf" dizisi kadrosu, okuma provalarını tamamladı. Arıtürk, dizide taksi durağında çalışan "Meltem" karakterini canlandıracak. Dizinin çekimleri için son hazırlıklar yapılıyor.

Benzer Haberler
A Milli Takımın EURO 2024 Coşkusunda Yusuf Sarı’nın Beklenmedik Tepkisi A Milli Takımın EURO 2024 Coşkusunda Yusuf Sarı’nın Beklenmedik Tepkisi
Esra Erol'da kurgu itirafı! Konuk canlı yayında ağzından kaçırdı Esra Erol'da kurgu itirafı! Konuk canlı yayında ağzından kaçırdı
Cep telefonlarını şarj etme derdi bitti! Tek şarjla 1 ay kullanılabilecek Cep telefonlarını şarj etme derdi bitti! Tek şarjla 1 ay kullanılabilecek
Emeklilere markette dev indirim! 1200 TL ucuza alıyorsunuz! Vatandaş marketlere akın etti! Emeklilere markette dev indirim! 1200 TL ucuza alıyorsunuz! Vatandaş marketlere akın etti!
Romatizma ve eklem ağrılarını söküp atıyor! Günde 2 bardağı her derde deva Romatizma ve eklem ağrılarını söküp atıyor! Günde 2 bardağı her derde deva
Ekim ayında TC Kimlik sonu 4 ve 6 arasında olanlara 100.000 TL ödeme verilecek! Ay sonuna kadar sürecek Ekim ayında TC Kimlik sonu 4 ve 6 arasında olanlara 100.000 TL ödeme verilecek! Ay sonuna kadar sürecek
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!