Netflix'in Yeni Projesi "Asaf" Dizisine "Kulüp" Dizisinin Yıldızı Katıldı

Netflix'in yeni dizisi "Asaf"ta başrol oyuncusu olarak Cihangir Ceyhan'ı izleyeceğiz. "Kulüp" dizisinin yıldızı Serra Arıtürk de kadroya dahil oldu. Dizi, 17 Ekim'de çekimlere başlayacak.

Netflix'in büyük bir merakla beklenen yeni dizisi "Asaf"ın başrollerinden biri belli oldu. Son olarak "Kulüp" dizisindeki "Keriman" karakteriyle büyük bir başarıya imza atan Serra Arıtürk, "Asaf" dizisinde "Meltem" karakterine hayat verecek. Dizinin sete çıkış tarihi olarak 17 Ekim belirlendi.

"Asaf" dizisinde başrolü Cihangir Ceyhan üstlenecek. Daha önce Burcu Biricik'le "Fatma" dizisini hayata geçiren ekip, şimdi de "Asaf" projesi için kolları sıvadı. İdea Film Creatives yapım şirketi tarafından hazırlanan dizi 6 bölümden oluşacak. Diziyi, Özgür Önurme kaleme alıp yönetecek.

Dizi, Uber şoförü olan Asaf'ın bir trafik kazası sonucu hayatının nasıl değiştiğini ele alacak. Asaf'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Sema karakterini ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu canlandıracak. Ayrıca dizide Uygar Özçelik "Harun", Saadet Işıl Aksoy "Rüya", Sema Keçik "Nermin" ve Tayanç Ayaydın "Aziz" karakterlerine hayat verecek.

Serra Arıtürk'ün katılımıyla zenginleşen "Asaf" dizisi kadrosu, okuma provalarını tamamladı. Arıtürk, dizide taksi durağında çalışan "Meltem" karakterini canlandıracak. Dizinin çekimleri için son hazırlıklar yapılıyor.