Netflix, Bir Dönemini Kapattı!

Bilinen en büyük dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, aslında kökleri DVD kiralama servisi ile başlamış bir marka. Fakat artık o günleri geride bırakarak dijital dünyada tam anlamıyla yerini aldı. İşte Netflix'in DVD kiralama hizmetinin sonu ve bu konudaki tüm detaylar.

Her ne kadar dijital içerik devi olarak tanınsa da, Netflix bir zamanlar Amerika'da DVD kiralama servisi ile tanınıyordu. Ancak bugün geldiğimiz noktada Netflix, bu hizmetine resmi olarak son verdi.

Netflix DVD Kiralama Hizmeti Ne Zaman Başladı?

Amerika'da yaşayan ve sinema tutkunu olanlar için 90’lar ve 2000'lerin başı, Netflix'in DVD'leri posta yoluyla kiraladığı dönemi hatırlatan yıllardır. Platform, o dönemde Türkiye'deki mahallelerde sıkça gördüğümüz CD kiralama dükkânlarına benzer bir konseptle, korsan olmadan orijinal DVD kiralama işi yapıyordu.

Ancak teknoloji ilerledikçe, VHS kasetlerin yerini DVD ve Blu-Ray diskleri aldı. Bu yeni formatların daha kolay kopyalanabilir olması, kiralama işletmelerini etkiledi. Netflix de bu değişime ayak uydurarak, DVD kiralama işinin yanı sıra dijital yayın hizmeti sunmaya başladı. Yıllar geçti, DVD'nin popülerliği azaldı, ancak dijital yayın hizmetleri büyük bir ilgi gördü. Netflix, bu alanda attığı doğru adımlarla en tepedeki yerini aldı.

Son olarak dün, Netflix'in DVD kiralama servisi resmi olarak sona erdi. Şirket, bu dönemin kapanışını anmak için abonelerine son bir DVD gönderdi ve bu anı bir YouTube videosuyla paylaştı. Videoda, Netflix'in kırmızı zarfla DVD'lerini nasıl gönderdiği ve kullanıcıların DVD'leri nasıl temizlediği gibi nostaljik anlar yer aldı.

Netflix artık tamamen dijital yayıncılığa odaklanarak yola devam edecek. Peki bu konuda sizin düşünceleriniz neler? Yorumlar bölümünde fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.