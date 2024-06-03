Neslihan Atagül ekrana dönüyor! İşte yeni projesi...

Neslihan Atagül'ün yeni dizisi belli oldu. İşte güzel oyuncuyu ekrana döndürecek o proje...

Neslihan Atagül ekrana dönüyor! İşte yeni projesi...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-06-2024 16:46

Her sezon en çok iş teklifi alan oyuncuların başında gelen Neslihan Atagül'ün yeni projesi nihayet belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım’ın imza atacağı ve 1918 yılında başlayacak olan dönem dizisi “İşgal Günlerinde Aşk”, Atagül’ün ilgisini çeken proje oldu.

Hazırlıkları hızla devam eden diziyi, “Muhteşem Yüzyıl” gibi birçok unutulmaz diziyi kaleme alan Yılmaz Şahin yazıyor. Atagül, prensipte "Evet" dediği ve imza aşamasında olduğu dizide Rus Vera Gregov karakterini canlandıracak.

Dizi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün işgal altındaki İstanbul’u emanet ettiği gizli teşkilat mensubu Ekrem Baydar’ın, Anadolu’daki Millî Mücadele’ye verdiği desteği etkileyici hikâyeler eşliğinde ekrana taşıyacak. Atagül'ün hayranları, başarılı oyuncunun yeni sezondaki performansını heyecanla bekliyor.

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