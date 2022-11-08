Nejat İşler'den şaşırtan itiraf: Hayatla bağım koptu

Nejat İşler önceki gün Bomanti’de yapılan bir söyleşiye katıldı. Gençlik yıllarında kitap ve plak satarak geçimini sağladığını söyleyen oyuncu, “İlk başlarda sokakta satıyordum. Ardından bir arkadaşımla bir dükkan açtık. Sonrasında da para biriktirdim” dedi.

YA BİLET YA LAPTOP ALACAKTIM

Oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “2000 yılında başıma anlatamayacağım bir şey geldi. Garip bir şekilde hayatla bağım koptu. Biriktirdiğim parayla ya Japonya’daki Dünya Kupası’na gidecektim ya da laptop alacaktım. Ben laptop aldım. Sonra bir senaryo geldi. Ardından arka arkaya işler gelmeye başladı. Bu günlerime ulaştım.”