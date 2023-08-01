Ne zaman emekli olacağınızı şuan öğrenin! 3-4-6-10 yıl erken emekli olmak için formül az önce açıklandı!

3-4-6-10 yıl erken emekli olmak için formül az önce açıklandı! Ne zaman emekli olacağınızı şuan öğrenin- SGK emeklilik sorgulama, emeklilik süreniz yaklaşan ya da emeklilik hakkını elde eden ancak hala çalışmaya devam eden vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. SGK emeklilik kapsamında, hangi sektörde çalışırsanız çalışın, belirli yöntemlerle emeklilik sorgulaması yapılabilir.

SGK Resmi Sitesinden Emeklilik Sorgulama

SGK resmi sitesi üzerinden emeklilik sorgulama işlemi için internet kullanımı gereklidir. SGK'nın kurumsal adresi olan https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ web sitesine girildiğinde sorgulama yapmak mümkündür. Emeklilik hesaplama motoru için doldurulması gereken bilgiler şunlardır:

Cinsiyet

Doğum tarihi

Hizmete başlama tarihi

Malüliyet durumu

Erken yaşlanma durumu

Yukarıdaki bilgiler, emeklilik tarihini öne çekmek veya varsa hastalık durumu için gereklidir. Bu bilgiler doldurulduktan sonra temel bilgiler doldurulmalıdır:

SSK prim ödeme gün sayısı

Diğer sandıklara ait gün sayısı

Askerlik gün sayısı

Fiili hizmet süresi

Yurt dışı hizmet süresi

3600 günün dolduğu tarih

Bu bilgiler doldurulduktan sonra "Gönder" tuşuna basıldığında SGK emeklilik sorgulama kolaylıkla yapılabilir.

E-Devlet Üzerinden Emeklilik Sorgulama

E-devlet emeklilik sorgulama hizmetinden faydalanmak için öncelikle E-devlet şifresine sahip olmak gereklidir. SGK emeklilik işlemi için E-devlet sitesine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Arama kısmına "Emeklilik" yazın.

Açılan sayfada çalıştığınız sigorta kolunu seçin (4/A, 4/B, 4/C).

Hizmete başlama tarihinizi seçin.

"Sorgula" butonuna tıklayarak emeklilik sorgulama işlemini gerçekleştirin.

E-devlet üzerinden emeklilik sorgulama işlemi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir hizmetidir ve sisteme giriş yaparak sorgulama işlemi yapılabilir.

SGK Merkezlerinden Emeklilik Sorgulama

SGK merkezleri, emeklilik yaşı gelen ya da emeklilik hakları hakkında sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar için güvenilir bir yöntemdir. Emeklilik sorgulama işlemi için en yakın SGK merkezine giderek bu yöntemle de bilgi alabilirsiniz.

SGK merkezlerine giderken T.C. kimlik kartınızı yanınızda bulundurmanız gereklidir. SGK görevlileri, emeklilik sorgulama için size yardımcı olacaktır. Ancak sorgulama işlemi sırasında istenen bilgilerin eksiksiz ve hatasız olarak verilmesi önemlidir. Aksi takdirde emeklilik sorgulama işlemi yapılmayabilir.

SGK Emekli Maaşı Hesaplama

SGK emekli maaşı hesaplama için güvenilir yöntemlerden biri SGK resmi web sitesidir. Arama motorlarına "emekli maaşı hesaplama" yazarak çıkan ilk sayfaya girebilirsiniz. SGK emekli maaşı hesaplamak için SGK tarafından bazı bilgilerin doldurulması istenir. Bu bilgiler şunlardır:

T.C. kimlik numarası

SSK sicil numarası

Baba adı

Nüfus il

Doğum tarihi

"Gönder" butonuna basıldığında aylık maaş tutarı anında hesaplanır. SGK, otomatik olarak bilgilere ulaşır ve sigorta kolu bilgisi istemez.

E-Devlet Üzerinden Emekli Maaşı Hesaplama

E-devlet emekli maaşı hesaplama işlemi için mobil veya internet üzerinden E-devlet uygulamasına giriş yapabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek SGK emekli maaşı sorgulamayı E-devlet üzerinden yapabilirsiniz:

E-devlet uygulamasına şifrenizle giriş yapın.

Arama kısmına "emekli maaşı" yazın.

Çalıştığınız sigorta kolunu seçin (4/A, 4/B, 4/C).

"Sorgula" seçeneğine tıklayarak emekli maaşı hesaplama işlemini gerçekleştirin.

E-devlet üzerinden emekli maaşı hesaplama işlemi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı bir hizmettir ve kolaylıkla yapılabilir.