Advert

Ne zaman emekli olacağınızı şuan öğrenin! 3-4-6-10 yıl erken emekli olmak için formül az önce açıklandı!

SGK emeklilik sorgulama, emeklilik süreniz yaklaşan ya da emeklilik hakkını elde eden ancak hala çalışmaya devam eden vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

Ne zaman emekli olacağınızı şuan öğrenin! 3-4-6-10 yıl erken emekli olmak için formül az önce açıklandı!
Yayın Tarihi : 2023-08-01 12:16

3-4-6-10 yıl erken emekli olmak için formül az önce açıklandı! Ne zaman emekli olacağınızı şuan öğrenin-  SGK emeklilik sorgulama, emeklilik süreniz yaklaşan ya da emeklilik hakkını elde eden ancak hala çalışmaya devam eden vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. SGK emeklilik kapsamında, hangi sektörde çalışırsanız çalışın, belirli yöntemlerle emeklilik sorgulaması yapılabilir.

SGK Resmi Sitesinden Emeklilik Sorgulama

SGK resmi sitesi üzerinden emeklilik sorgulama işlemi için internet kullanımı gereklidir. SGK'nın kurumsal adresi olan https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ web sitesine girildiğinde sorgulama yapmak mümkündür. Emeklilik hesaplama motoru için doldurulması gereken bilgiler şunlardır:

  • Cinsiyet
  • Doğum tarihi
  • Hizmete başlama tarihi
  • Malüliyet durumu
  • Erken yaşlanma durumu

Yukarıdaki bilgiler, emeklilik tarihini öne çekmek veya varsa hastalık durumu için gereklidir. Bu bilgiler doldurulduktan sonra temel bilgiler doldurulmalıdır:

  • SSK prim ödeme gün sayısı
  • Diğer sandıklara ait gün sayısı
  • Askerlik gün sayısı
  • Fiili hizmet süresi
  • Yurt dışı hizmet süresi
  • 3600 günün dolduğu tarih

Bu bilgiler doldurulduktan sonra "Gönder" tuşuna basıldığında SGK emeklilik sorgulama kolaylıkla yapılabilir.

E-Devlet Üzerinden Emeklilik Sorgulama

E-devlet emeklilik sorgulama hizmetinden faydalanmak için öncelikle E-devlet şifresine sahip olmak gereklidir. SGK emeklilik işlemi için E-devlet sitesine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  • Arama kısmına "Emeklilik" yazın.
  • Açılan sayfada çalıştığınız sigorta kolunu seçin (4/A, 4/B, 4/C).
  • Hizmete başlama tarihinizi seçin.
  • "Sorgula" butonuna tıklayarak emeklilik sorgulama işlemini gerçekleştirin.

E-devlet üzerinden emeklilik sorgulama işlemi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir hizmetidir ve sisteme giriş yaparak sorgulama işlemi yapılabilir.

SGK Merkezlerinden Emeklilik Sorgulama

SGK merkezleri, emeklilik yaşı gelen ya da emeklilik hakları hakkında sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar için güvenilir bir yöntemdir. Emeklilik sorgulama işlemi için en yakın SGK merkezine giderek bu yöntemle de bilgi alabilirsiniz.

SGK merkezlerine giderken T.C. kimlik kartınızı yanınızda bulundurmanız gereklidir. SGK görevlileri, emeklilik sorgulama için size yardımcı olacaktır. Ancak sorgulama işlemi sırasında istenen bilgilerin eksiksiz ve hatasız olarak verilmesi önemlidir. Aksi takdirde emeklilik sorgulama işlemi yapılmayabilir.

SGK Emekli Maaşı Hesaplama

SGK emekli maaşı hesaplama için güvenilir yöntemlerden biri SGK resmi web sitesidir. Arama motorlarına "emekli maaşı hesaplama" yazarak çıkan ilk sayfaya girebilirsiniz. SGK emekli maaşı hesaplamak için SGK tarafından bazı bilgilerin doldurulması istenir. Bu bilgiler şunlardır:

  • T.C. kimlik numarası
  • SSK sicil numarası
  • Baba adı
  • Nüfus il
  • Doğum tarihi

"Gönder" butonuna basıldığında aylık maaş tutarı anında hesaplanır. SGK, otomatik olarak bilgilere ulaşır ve sigorta kolu bilgisi istemez.

E-Devlet Üzerinden Emekli Maaşı Hesaplama

E-devlet emekli maaşı hesaplama işlemi için mobil veya internet üzerinden E-devlet uygulamasına giriş yapabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek SGK emekli maaşı sorgulamayı E-devlet üzerinden yapabilirsiniz:

  • E-devlet uygulamasına şifrenizle giriş yapın.
  • Arama kısmına "emekli maaşı" yazın.
  • Çalıştığınız sigorta kolunu seçin (4/A, 4/B, 4/C).
  • "Sorgula" seçeneğine tıklayarak emekli maaşı hesaplama işlemini gerçekleştirin.

E-devlet üzerinden emekli maaşı hesaplama işlemi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı bir hizmettir ve kolaylıkla yapılabilir.

Benzer Haberler
Ağustos 2023 Mercedes Benz fiyat listesi şaşkına çevirdi! İşte Mercedes A-B-C-EQEve E-serisi sıfır araba fiyatları Ağustos 2023 Mercedes Benz fiyat listesi şaşkına çevirdi! İşte Mercedes A-B-C-EQEve E-serisi sıfır araba fiyatları
Ağustos 2023 Ford fiyat listesinde büyük sürpriz! Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Mustang fiyatlarına yüksek zam geldi! Ağustos 2023 Ford fiyat listesinde büyük sürpriz! Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Mustang fiyatlarına yüksek zam geldi!
Ağustos 2023 Renault fiyat listesi vatandaşları şaşırttı! Clio, Taliant, Megane Sedan-Elektrikli, Zoe, Austral fiyatları kaç TL? Ağustos 2023 Renault fiyat listesi vatandaşları şaşırttı! Clio, Taliant, Megane Sedan-Elektrikli, Zoe, Austral fiyatları kaç TL?
Ağustos 2023 Dacia fiyat listesi evlere şenlik: Sandero, Sandero Stepway, Spring, Jogger ve Duster fiyatları kaç TL oldu? Ağustos 2023 Dacia fiyat listesi evlere şenlik: Sandero, Sandero Stepway, Spring, Jogger ve Duster fiyatları kaç TL oldu?
Ağustos 2023 Honda sıfır araba ve motosiklet fiyat listesi şok geçirtti! Civic, HRV, Accord, CRV, Type R fiyatları kaç para? Ağustos 2023 Honda sıfır araba ve motosiklet fiyat listesi şok geçirtti! Civic, HRV, Accord, CRV, Type R fiyatları kaç para?
Az Önce Tebliğ Edildi! 1999 Öncesi Sigortası Olanlar Dikkat! Erken Emekli Olma Fırsatı Az Önce Tebliğ Edildi! 1999 Öncesi Sigortası Olanlar Dikkat! Erken Emekli Olma Fırsatı
ÇOK OKUNANLAR
2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!
  • 28-07-2023 22:29

2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!
  • 29-07-2023 17:55

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı
  • 01-08-2023 19:41

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!
  • 01-08-2023 20:01

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!