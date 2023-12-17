Ne Varsa Kamu Bankasında Var! 50 Bin TL Kredi 5 Dakikada Hesapta!

Ziraat Bankası'nın yeni kredi paketi dikkat çekti. 2024 yılının hemen öncesinde duyurulan kredi kampanyasında önemli detaylar yer alıyor. Özellikle de kredi faiz oranlarının düşük olması ve birkaç dakika içerisinde ödemenizin yapılacağı bilgisi müşterilerin ilgisini çekti. Peki kredinizi nasıl en kısa sürede alırsınız? Detayları sizlerle paylaşacağız. Ziraat Bankası aracılığıyla nasıl kredi çekeceğiniz sorusunun yanıtı haberimizde.

100 Bin TL'ye Kadar Kredi Veriliyor

Kampanyada anında kredi ihtiyacınızın karşılanması adına en hızlı sürede kredi veirlmesi amaçlanıyor. Öte yandan 50 bin TL'den başlayan kredi miktarı 100 bin TL'ye de çıkabilmektedir. Ancak bu durumda sizin kredi notunuz miktar limitini fazlasıyla etkileyecektir. Kaç TL kredi çekebileceğinizi öğrenmek isterseniz resmi internet sitesi üzerinden veya Ziraat Mobil aracılığı ile kontrol sağlayabilirsiniz. Kredi notunuz, daha önceki kredi ile bağlantılı aktivitelerinize göre değişkenlik gösterecektir. Eğer notunuz belirli bir seviyenin üzerinde ise, sorgusuz sualsiz kredinizi çekebilirsiniz. Kullanıcılar, 36 aya varan vade seçenekleri ve rekabetçi faiz oranlarıyla 50.000 TL'ye kadar kredi olanaklarından yararlanabiliyor. Ayrıca, daha kısa vadeli ihtiyaçlar için 2 ay vadeyle 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı da bulunuyor. Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, kolay ve hızlı başvuru süreciyle dikkat çekiyor. Kredi başvuruları, şubeye gitmeye gerek kalmadan, ücretsiz bir şekilde online olarak yapılabiliyor.

31 Aralık'ta Son Bulacak

Bu özel kredi paketinin yılbaşı alışverişleri, tatil planları ya da beklenmedik nakit ihtiyaçları için önemli bir alternatif olduğunu belirtelim. Kampanyadan yararlanmak istiyorsanız son güne kadar başvurunuzu tamamlamalısınız. Böylelikle kredinizi kullanabilirsiniz. Kampanya, 31 Aralık 2023'e kadar geçerli olacak ve bu süre zarfında başvuruda bulunanlar,sonuçları hızla öğrenebilecekler.Bankanın diğer kampanyalarını da yine resmi internet sitesi, mobil uygulama ve tarafınıza ulaştırılan SMS'ler aracılığı ile öğrenmeniz mümkün. Aynı zamanda size en yakın banka şubesine giderek de bilgi alabilirsiniz.