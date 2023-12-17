Ne Varsa Kamu Bankasında Var! 50 Bin TL Kredi 5 Dakikada Hesapta!

Kamu bankası, müşterilerinin acil kredi ihtiyaçlarını anında karşılamak için 5 dakikada ödeme yapıyor. Başvuru yapanlar, aylık düşük faizle borcunu geri ödeyebilecek.

Ne Varsa Kamu Bankasında Var! 50 Bin TL Kredi 5 Dakikada Hesapta!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-12-2023 11:09

Ziraat Bankası'nın yeni kredi paketi dikkat çekti. 2024 yılının hemen öncesinde duyurulan kredi kampanyasında önemli detaylar yer alıyor. Özellikle de kredi faiz oranlarının düşük olması ve birkaç dakika içerisinde ödemenizin yapılacağı bilgisi müşterilerin ilgisini çekti. Peki kredinizi nasıl en kısa sürede alırsınız? Detayları sizlerle paylaşacağız. Ziraat Bankası aracılığıyla nasıl kredi çekeceğiniz sorusunun yanıtı haberimizde.

100 Bin TL'ye Kadar Kredi Veriliyor

Kampanyada anında kredi ihtiyacınızın karşılanması adına en hızlı sürede kredi veirlmesi amaçlanıyor. Öte yandan 50 bin TL'den başlayan kredi miktarı 100 bin TL'ye de çıkabilmektedir. Ancak bu durumda sizin kredi notunuz miktar limitini fazlasıyla etkileyecektir. Kaç TL kredi çekebileceğinizi öğrenmek isterseniz resmi internet sitesi üzerinden veya Ziraat Mobil aracılığı ile kontrol sağlayabilirsiniz. Kredi notunuz, daha önceki kredi ile bağlantılı aktivitelerinize göre değişkenlik gösterecektir. Eğer notunuz belirli bir seviyenin üzerinde ise, sorgusuz sualsiz kredinizi çekebilirsiniz. Kullanıcılar, 36 aya varan vade seçenekleri ve rekabetçi faiz oranlarıyla 50.000 TL'ye kadar kredi olanaklarından yararlanabiliyor. Ayrıca, daha kısa vadeli ihtiyaçlar için 2 ay vadeyle 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı da bulunuyor. Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, kolay ve hızlı başvuru süreciyle dikkat çekiyor. Kredi başvuruları, şubeye gitmeye gerek kalmadan, ücretsiz bir şekilde online olarak yapılabiliyor.

31 Aralık'ta Son Bulacak

Bu özel kredi paketinin yılbaşı alışverişleri, tatil planları ya da beklenmedik nakit ihtiyaçları için önemli bir alternatif olduğunu belirtelim. Kampanyadan yararlanmak istiyorsanız son güne kadar başvurunuzu tamamlamalısınız. Böylelikle kredinizi kullanabilirsiniz. Kampanya, 31 Aralık 2023'e kadar geçerli olacak ve bu süre zarfında başvuruda bulunanlar,sonuçları hızla öğrenebilecekler.Bankanın diğer kampanyalarını da yine resmi internet sitesi, mobil uygulama ve tarafınıza ulaştırılan SMS'ler aracılığı ile öğrenmeniz mümkün. Aynı zamanda size en yakın banka şubesine giderek de bilgi alabilirsiniz.

Benzer Haberler
Garanti Bankası ve 2 Bankadan Emekliye Müjde: Emekli Maaşlarına Ek Ödeme! Son Kararı Verdiler  Garanti Bankası ve 2 Bankadan Emekliye Müjde: Emekli Maaşlarına Ek Ödeme! Son Kararı Verdiler 
Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Eğitime Destek Adına Büyük Adım Attı: Çocuklara Yönelik Eğitimde Destek Ödemeleri! Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Eğitime Destek Adına Büyük Adım Attı: Çocuklara Yönelik Eğitimde Destek Ödemeleri!
IBAN Numarasına Ödemeler Yatıyor: Aralık Ayı Ödemeleri 2125 TL Olarak Yatacak IBAN Numarasına Ödemeler Yatıyor: Aralık Ayı Ödemeleri 2125 TL Olarak Yatacak
Ekonomik Destek Haberi: 6578 TL, Bu Pazartesi Hesaplarınıza Yatırılıyor! Ekonomik Destek Haberi: 6578 TL, Bu Pazartesi Hesaplarınıza Yatırılıyor!
Devletin desteği devam edecek: Emeklilere müjde var! E-devletten destek alın! Devletin desteği devam edecek: Emeklilere müjde var! E-devletten destek alın!
17-25 Aralık arasında EMEKLİ ödemesi! Emekliye müjdeler geldi! 17-25 Aralık arasında EMEKLİ ödemesi! Emekliye müjdeler geldi!
ÇOK OKUNANLAR
“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor
  • 13-12-2023 11:14

“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...
  • 13-12-2023 11:44

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...

50 bin TL kredi faizsiz verilecek, Bugünden itibaren bankaya koşan yaşadı
  • 15-12-2023 13:06

50 bin TL kredi faizsiz verilecek, Bugünden itibaren bankaya koşan yaşadı

Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!
  • 15-12-2023 17:27

Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!

Rec Rocero “Bittim Ben “ dedi
  • 11-12-2023 17:52

Rec Rocero “Bittim Ben “ dedi