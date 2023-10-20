Nakitte sıkışan vatandaşlar mest olacak: SMS atan herkesin hesabına 45.000 TL yollanacak!

Artan mali baskılar altında, insanlar beklenmedik nakit ihtiyaçlarına karşı hazırlıklı olmak istiyorlar. Bu durum, birçok bankanın vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için yeni kampanyalar başlatmasına neden oldu. Bu kampanyalar kapsamında başvuran kişilere yaklaşık 45 bin TL'ye kadar yardım yapılacağı açıklandı.

Düşük Faiz Oranlarıyla Nakit İhtiyacını Karşılama Fırsatı

Özellikle büyük bankalar, düşük faiz oranlarıyla nakit ihtiyacını karşılama fırsatı sunuyorlar. İşte bazı bankaların sunduğu kampanyalar ve detayları:

45.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi

TEB - Hoş Geldin Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 2.326 TL

Faiz Oranı: %2,95

Toplam Ödeme: 83.988 TL

Akbank - Hızlı İhtiyaç Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 2.582 TL

Faiz Oranı: %3,54

Toplam Ödeme: 93.224 TL

Türkiye İş Bankası - İhtiyaç Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 2.676 TL

Faiz Oranı: %3,75

Toplam Ödeme: 96.337 TL

Alternatif Bank - Dijital İhtiyaç Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 2.952 TL

Faiz Oranı: %4,35

Toplam Ödeme: 106.539 TL

Garanti BBVA - Sonbahar Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 3.047 TL

Faiz Oranı: %4,55

Toplam Ödeme: 109.938 TL

ING - Hepsiburada Alışveriş Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 1.936 TL

Faiz Oranı: %1,99

Toplam Ödeme: 69.701 TL

Akbank - Borç Transferi Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 2.030 TL

Faiz Oranı: %2,23

Toplam Ödeme: 73.360 TL

Halkbank - Mutlu Emekli Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 2.217 TL

Faiz Oranı: %2,69

Toplam Ödeme: 80.065 TL

Akbank - Teknosa Alışveriş Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 2.322 TL

Faiz Oranı: %2,94

Toplam Ödeme: 83.577 TL

Türkiye İş Bankası - Borç Kapatma Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 2.326 TL

Faiz Oranı: %2,95

Toplam Ödeme: 83.988 TL

ICBC Turkey - Hesaplı Kredi

Aylık Taksit Tutarı: 2.472 TL

Faiz Oranı: %3,29

Toplam Ödeme: 89.251 TL

Yapı Kredi

Aylık Taksit Tutarı: 2.604 TL

Faiz Oranı: %3,59

Toplam Ödeme: 93.754 TL

Bu kampanyalar, vatandaşların beklenmedik nakit ihtiyaçlarına hızlı ve düşük maliyetli bir çözüm sunmayı hedefliyor. İlerleyen günlerde diğer bankaların da benzer kampanyalara katılması bekleniyor. Bu sayede nakit ihtiyacınızı karşılamak artık daha da kolaylaşacak gibi görünüyor!