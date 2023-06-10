Nakitte sıkışan vatandaşlar bayram öncesi cep telefonuna sarılıyor, SMS atan herkesin hesabına 44.500 TL yollanacak!

SMS atan herkesin hesabına 44.500 TL yollanacak! Nakitte sıkışan vatandaşlar bayram öncesi cep telefonuna sarılıyor- Günümüzde enflasyon oranlarının sürekli artmasıyla birlikte birçok vatandaş birikim yapma konusunda zorluklarla karşılaşmaktadır. Nakit ihtiyacının önemli hale geldiği bu dönemde bankalar da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni kampanyalar başlatmaktadır. Bu kampanyalar kapsamında başvuruda bulunan kişilere yaklaşık olarak 44.500 TL gibi bir yardım yapılacağı duyurulmuştur. Detaylar gecce.com.tr'de.

Bu kampanyaların faiz oranları ise oldukça düşük seviyelerdedir. Şu anda Fibabank, Akbank ve Aktif Bank gibi bankalar bu kampanyalara öncülük etmektedir. Ancak ilerleyen günlerde diğer bankaların da bu sürece dahil olması beklenmektedir. Böylece nakit ihtiyacı olan bireyler pratik bir şekilde çözüme ulaşabileceklerdir. İşte kampanyaların detayları!

FibaBank Kampanyası Detayları

Fibabank'ın kampanyası için başvurular SMS yoluyla yapılmaktadır. Banka, diğer bankalara göre biraz daha düşük bir kredi tutarı sunmaktadır ve yaklaşık olarak 44.500 TL'ye kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Banka müşterileri, kampanyaya katılmak için kimlik numaralarını 3422 numarasına bir mesaj göndermelidir. Ardından müşteri temsilcisi, katılımcıyı doğrudan bilgilendirecektir.

Akbank Kampanya Detayları

Akbank, kredi tutarları açısından yaklaşık olarak 44.500 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Bu bankadan kredi almak isteyenler, ilk olarak kimlik numaralarını 4425 numarasına kısa bir mesaj göndermelidir. Eğer kredi notu banka tarafından uygun bulunursa, banka aynı gün içinde müşteriyle iletişime geçecektir. Akbank kampanyaları genellikle hızlı bir şekilde sonuçlandığı için başvuruların yanıtı çabuk alınmaktadır. Kredilerin vade süreleri ise 12 ay ve 24 ay olmak üzere iki seçenekle sunulmaktadır.

Aktif Bank Kampanya Detayları

Aktif Bank, en düşük faiz oranlarıyla dikkat çekmektedir. Kampanyaya başvurular, diğer bankalarda olduğu gibi SMS yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bankanın kredi tutarı ise 44.500 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu bankanın 12 aylık vade seçeneği bulunmaktadır. Müşteriler, kredilerini 12 ay vadeli olarak geri ödemelidirler.