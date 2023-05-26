Nakit para lazımsa 21.338 TL ödeme haberi: Gelir belgesiz şartsız 2 bankadan karşılanacak!

Gelir belgesiz şartsız 2 bankadan karşılanacak! Nakit para lazımsa 21.338 TL ödeme haberi- Bankalar, gelir belgesi olmadan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, 36 ay vadeli kredi kullanacak olan kişilere belirli kredi politikalarına uygun olarak hızlı bir şekilde işlem yapılacağı duyuruldu. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi almak isteyenler, başvurularını gerçekleştirerek 3 ay erteleme imkanıyla kredi kullanabilirler. Bu kampanyaya katılan bankalar, uygun banka kredi puanına sahip olan tüm vatandaşlara başvurularının aynı gün içinde sonuçlandığını ve ödemelerin hemen yapıldığını belirtmektedir.

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler, başvurularını en yakın banka şubesine giderek veya bankaların cep telefonları üzerinden SMS ile yapabilirler. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi almak isteyenler, banka kredi şartlarına uygun olduklarını düşünüyorlarsa, aşağıdaki bankalar üzerinden başvurularını hemen gerçekleştirebilir ve kredi puanları uygun ise aynı gün içinde hesaplarına ödeme alabilirler.

QNB Finansbank

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, cep telefonları üzerinden TC kimlik numaralarını yazarak 50 30 numarasına SMS göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Acil ihtiyaçlar için kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan QNB Finansbank, uygun faiz oranlarıyla yüksek limitli kredileri özellikle emekli müşterilere sunmaktadır.

Akbank

Akbank hesabı olan vatandaşlar, Akbank Direkt uygulaması aracılığıyla 30.000 TL'ye kadar ödeme alabilirler. Akbank, hesapları üzerinden başvuru yaparak nakit kullanma imkanı sağlayan bu kampanya ile tüm vatandaşlara aynı gün içinde kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler, banka kredi politikalarına uygun olduklarını düşünüyorlarsa hemen 3 ay erteleme imkanıyla İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirler.

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyaları, acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için önemli bir fırsat sunmaktadır.