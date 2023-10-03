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Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı Boşandı mı? Neden Boşandı

Türkiye'nin en medyatik çiftlerinden biri olan Negahan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı çiftinin boşanma haberi gündeme bomba gibi düştü. Sadece 15 dakika süren tek bir celsede boşanan ünlü çift, duruşma sonrası birlikte kameraların karşısına çıktı. Ünlü çift hakkında ise, Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı Boşandı mı? Neden Boşandı? gibi sorular merak konusu oldu.

Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı Boşandı mı? Neden Boşandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-10-2023 20:20

Ünlü çift Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşma sonrası dostane bir şekilde boşandılar. Medeni ve saygılı tavrı ile dikkat çeken çiftin bu süreci, özellikle kamusal alanda anlaşmalı ayrılık yaşayan diğer çiftlere olumlu bir örnek olarak gösteriliyor.

İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nde gerçekleşen ve yaklaşık 15 dakika süren duruşma sonrasında ünlü çift Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, evliliklerine anlaşmalı bir son verdi.

Mahkeme Kapısında İlk Sözler

Duruşmanın kısa ve net bir şekilde sona ermesinin ardından çift mahkeme kapısında basın mensuplarıyla karşılaştı. Medyanın ısrarlı sorularını yanıtsız bırakmayan Alçı, “Biz anlaşmalı, medenice, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Kütahyalı'nın yanıtları da benzer yönde oldu.

Medeni ve Saygılı Bir Ayrılık Süreci

Çiftin avukatları eşliğinde ayrı ayrı salondan çıkışları ve basın mensuplarına verdikleri demeçler, bu ayrılığın arkasında dostça bir bitiş olduğu izlenimini güçlendiriyor. Nagehan Alçı'nın "Boşandınız mı?" sorusuna verdiği "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik" yanıtı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Güzel dostça, her şey iyi" açıklaması, sürecin ne kadar medeni geçtiğinin bir göstergesi oldu.

Aile Mahremiyetini Ön Planda tuttular

Alçı ve Kütahyalı'nın süreç içerisinde aile mahremiyetini ön planda tutma arzuları, verdikleri demeçlerle ve duruşma öncesi ile sonrasındaki tutumlarıyla belirginleşti. Çift, bu hassas süreçte medyanın ve kamusal alanın dışında kalmayı tercih etti.

İki ünlü isim, anlaşmalı boşanma süreçlerini ve sonrasındaki tavrı ile topluma, özellikle de kamusal alanda bu tür süreçlerin nasıl işleyebileceği konusunda bilinçli bir örnek teşkil etti. Bu süreçte sergiledikleri olgunluk ve saygı, genelde çekişmeli geçen boşanma süreçleri ile gündeme gelen magazin dünyasına farklı bir bakış açısı sundu.

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