Naci Görür o şehri gösterdi! 7.3'lik deprem olabilir: Eğer önlem alınmazsa...

7.3'lik deprem olabilir: Eğer önlem alınmazsa... Naci Görür o şehri gösterdi- Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Antalya ili için deprem riski uyarısında bulundu. Yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Görür, Antalya'nın doğu kısmında deprem riski olduğunu belirtti. Bu uyarı, bölgedeki yerel halk ve ilgili kurumlar arasında endişe ve merak uyandırdı.

Prof. Dr. Naci Görür, daha önce de 6 Şubat 2023 depremi için yapmış olduğu "Bağıra bağıra geldi." açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Fay hatları üzerine kurulu olan 24 kent olduğunu ve Antalya'ya yakın bölgelerde deprem üretebilecek fay zonlarının bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, Antalya ili için tsunami riskine dikkat çekti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Depreme Dirençli Bir Antalya" panelinde konuşan Prof. Dr. Naci Görür, arama-kurtarma merkezi kurulması çalışmalarının yapıldığını belirtti. Ayrıca, televizyon programlarında deprem hakkında konuşan kişileri eleştirerek, konunun uzman akademisyenler tarafından ele alınması gerektiğini vurguladı. Görür, toplumu deprem konusunda bilgilendirmek ve yerel ve merkezi yönetimlerle işbirliği yaparak önlemler almak için çalıştığını dile getirdi.

Prof. Dr. Naci Görür, Antalya ilinin jeolojik özelliklerine de dikkat çekti. Dağlık bölgelerin genellikle sağlam olduğunu belirten Görür, Antalya Körfezi'nin batı kısmında ise travertenlerin sağlam olduğunu ifade etti. Ancak, suyun zemine girmesi durumunda durumun değişebileceğine dikkat çekti. Ayrıca, Antalya'nın doğu kısmının da sorunlu olduğunu ve su altı seviyesinin yüksek olduğunu belirtti. Yüksek katlı binaların inşa edilirken dikkatli olunması gerektiğini ve killi zeminde depremin etkisini artırabileceğini vurgular.

Sonuç olarak, Prof. Dr. Naci Görür'ün Antalya ili için deprem riski uyarısı bölgedeki yerel halk ve ilgili kurumlar tarafından dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Deprem konusunda bilimsel öngörülerle hareket edilmesi, depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi için çalışmaların sürdürülmesi önem arz eder.