Mutluluğun Formülü Açıklandı

Mutluluğumuzu Kontrol Eden Hormonlar Hangileri? Mutluluk duygumuz, beynimizin salgıladığı bazı hormonlarla yakından ilgilidir. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, bu hormonların dengeli çalışması halinde mutlu olabileceğimizi belirtiyor. Ancak bu hormonların dengesi bozulduğunda, duygusal dalgalanmalar yaşayabiliyoruz.

Serotonin: Mutluluk ve Huzurun Kaynağı

Serotonin, genellikle 'mutluluk hormonu' olarak bilinir. Beyin ve bağırsaklarda üretilir. Normal seviyelerde serotonin, bize enerji, mutluluk ve huzur verir. Ancak eksikliğinde; depresyon, halsizlik ve karamsarlık gibi duygusal zorluklar yaşayabiliriz. Aşırı tatlı isteği, uyku düzeni bozuklukları ve özgüven eksikliği de serotonin eksikliğinin belirtileri arasındadır.

Serotonini Artırmak İçin Ne Yapmalı?

Açık havada yürüyüş ve nefes egzersizleri

Sevdiğiniz aktiviteleri yapmak

Güneş ışığından yararlanmak

Serotonin seviyesini artırabilecek besinler tüketmek (kakao, fındık, yumurta vb.)

Kafein tüketimini sınırlamak

Yeterli uyku almak

Dopamin: Motivasyon ve Heyecanın Arkasında

Dopamin, motivasyon ve duygusal tepkilerimizi kontrol eden bir hormondur. Bu hormonun eksikliğinde enerjisizlik, halsizlik ve keyifsizlik hissi yaşanabilir.

Dopamini Doğal Yoldan Nasıl Artırılır?

Dopamin seviyesini artıran besinleri tüketmek (elma, peynir, yoğurt vb.)

Düzenli spor yapmak

Sosyal etkileşim ve ilişkiler

Günde 15 dakika güneş ışığına maruz kalmak

Müzik dinlemek

Oksitosin: Bağlılık ve Sadakatin Hormonu

Oksitosin, duygusal bağlılık ve sadakatle ilgili bir hormondur. Eksikliğinde, mutsuzluk ve bağlanma sorunları yaşanabilir.

Oksitosini Artırmak İçin Ne Yapmalı?

Açık havada bulunmak

Sevdiklerinizle vakit geçirmek ve onlara sarılmak

Belirli besinleri tüketmek (badem, kabak çekirdeği vb.)

C vitamini ve magnezyum takviyesi almak

Endorfin: Doğal Ağrı Kesici

Endorfin, vücutta doğal ağrı kesici olarak bilinen bir hormondur. Eksikliğinde vücutta ağrılar ve depresif duygular oluşabilir.

Endorfini Artırmak İçin Ne Yapmalı?

Çikolata, muz ve baharatlı yiyecekler tüketmek

Açık havada yürüyüş yapmak

Pozitif aktivitelerde bulunmak

Stresten uzak durmak

Düzenli uyumak

GABA: Beyni Sakinleştiren Madde

GABA, beynin dinlenmesini sağlayan bir madde olarak bilinir. Eksikliğinde, korku, endişe ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlar yaşanabilir.

GABA'yı Artırmak İçin Ne Yapmalı?