Mutfak ve piknik tüpü fiyatlarına görülmemiş zam! İşte 2-12-24 kg Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz fiyatları

Tüp gaz fiyatlarındaki son güncellemeler, Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tarafından duyuruldu ve kullanıcıları oldukça şaşırttı. Yeni fiyatlar, tüp gaz kullanıcıları arasında yakından takip ediliyor.

İşte tüp gazın güncel fiyat listesi:

AYGAZ TÜP GAZ FİYAT LİSTESİ:

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 137,00 TL Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 TL Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 591,00 TL Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 591,00 TL

İPRAGAZ TÜP GAZ FİYAT LİSTESİ:

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.097,00 TL İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2.045,00 TL İpragaz 45 kg propan tüp: 2.198,00 TL

BİZİMGAZ TÜP GAZ FİYAT LİSTESİ:

Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.097,00 TL Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 2.045,00 TL Bizimgaz 45 kg propan tüp: 2.198,00 TL

Tüp gazın fiyatları, birçok faktörden etkilenebilir, bunlar arasında enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişiklikler ve uluslararası enerji talebi gibi etkenler bulunur. Kullanıcılar, güncel fiyatları izleyerek bütçelerini yönetme konusunda daha bilinçli kararlar alabilirler.