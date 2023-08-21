Mutfak tüpüne devm zam! Büyük tüp fiyatları 510 TL'yi geçti! Aygaz, Mogaz, Milangaz 21 Ağustos 2023 fiyat listesi...

Son dönemde, Türkiye'de milyonlarca ailenin mutfağında vazgeçilmez bir yere sahip olan tüpün fiyatları sürekli olarak yükseliş eğiliminde ilerliyor. Bu fiyat artışları, ülkenin ekonomik zorlukları ve yüksek enflasyon baskısıyla mücadele etmekten kaçınılamıyor. Geçtiğimiz senenin zam rekortmenleri arasında yer alan mutfak tüpünün fiyatı sonunda 500 TL'yi aştı.

Mutfak Tüpü Fiyatlarında İnanılmaz Yükseliş

Önde gelen markalar Aygaz, Milangaz ve İpragaz gibi, mutfak tüpü fiyatlarına inanılmaz bir zam uyguladı. Geçtiğimiz sene bu zamanlarda 321 TL seviyesinde satılan mutfak tüpü, an itibariyle 520 TL'ye kadar yükseldi. Bu verilere göre, mutfak tüpü fiyatlarına bir yılda %61 oranında zam yapılmış oldu.

En Ucuz ve Güncel Fiyatlar

Aygaz, İpragaz, Mogaz ve Milangaz gibi önde gelen tüp markalarının fiyatlarına dair güncel bilgileri sizler için derledik:

Aygaz Mutfak Tüpü Fiyatları - 21 Ağustos 2023

Aygaz Gri Ev Tüpü 12 Kg İstanbul Fiyatı: Geçtiğimiz ay 380 TL olan tüpün fiyatı bu ay 520 TL oldu. Aygaz Gri Ev Tüpü 12 Kg Ankara Fiyatı: Geçtiğimiz ay 372 TL olan tüpün fiyatı bu ay 497 TL oldu. Aygaz Gri Ev Tüpü 12 Kg İzmir Fiyatı: Geçtiğimiz ay 376 TL olan tüpün fiyatı bu ay 501 TL oldu.

Milangaz Mutfak Tüpü Fiyatları - 21 Ağustos 2023

Milangaz 12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü İstanbul Fiyatı: 502 TL Milangaz 12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü Ankara Fiyatı: 503 TL Milangaz 12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü İzmir Fiyatı: 500 TL

İpragaz Mutfak Tüpü Fiyatları - 21 Ağustos 2023

İpragaz 12 kg Şişman Tüp İstanbul Fiyatı: 500 TL İpragaz 12 kg Şişman Tüp Ankara Fiyatı: 494 TL İpragaz 12 kg Şişman Tüp İzmir Fiyatı: 499 TL

Mogaz Mutfak Tüpü Fiyatları - 21 Ağustos 2023