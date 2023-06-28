Mutfak tüpüne bayramda müthiş zam! Aygaz Milangaz İpragaz mutfak tüpü fiyatları vatandaşları şoke etti!

Aygaz Milangaz İpragaz mutfak tüpü fiyatları vatandaşları şoke etti! Mutfak tüpüne bayramda müthiş zam- Son zamanlarda mutfak tüpü fiyatlarında sürekli artışlar yaşanmaktadır. Türkiye'deki ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, mutfak tüpü fiyatlarındaki bu artışları engelleyememektedir. 2022 yılında en çok zamlanan ürünlerden biri olan mutfak tüpleri, 2023 yılında ardı ardına indirimler yaşamıştır.

Ancak, yükselen enflasyon karşısında mutfak tüpü fiyatları daha fazla direnememekte ve haziran ayı itibarıyla tekrar yükselişe geçmektedir. Bu durum, geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar için büyük bir yük oluşturmakta ve mutfak masraflarını daha da artırmaktadır. Temel bir ihtiyaç ürünü olan mutfak tüplerinde yeni zamların geleceği konuşulmaktadır.

Kurban Bayramı öncesinde önde gelen markaların, Aygaz, Milangaz ve İpragaz gibi, mutfak tüpü fiyatlarına 15 TL zam yaptığı duyurulmuştur. Bu zam, tüp kullanıcılarını ve özellikle bayram öncesinde tüp almak zorunda olan vatandaşları olumsuz etkileyecektir.

Tüp kullanıcıları, bu zamla birlikte daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalarak bütçelerinde daralmalar yaşayabilirler. Kurban Bayramı'nda tüp kullanımının artması beklenirken, bu zam vatandaşları zor durumda bırakabilir. Ailelerin bayram öncesi harcamalarını etkileyebilir ve mutfak masraflarını artırabilir.

Son bir buçuk yılda mutfak tüpü fiyatlarında önemli bir artış görülmüştür. 1 Ocak 2022'de 238 TL olan mutfak tüpü fiyatları, Haziran ayı itibarıyla 365 TL'ye yükselmiştir. Bu durum, tüp kullanıcılarının bütçelerini zorlamakta ve piyasada endişe ve tepkilere neden olmaktadır.

Örneğin, Aygaz'ın 26 Haziran 2023 tarihli fiyat listesine göre, İstanbul'da Aygaz Gri Ev Tüpü 12 Kg'nin fiyatı 365 TL olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde, Milangaz'ın 26 Haziran 2023 tarihli fiyat listesine göre İstanbul'da Milangaz 12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü'nün fiyatı 356,50 TL, İpragaz'ın fiyat listesine göre ise İstanbul'da İpragaz 12 kg Şişman Tüp'ün fiyatı 355 TL olarak güncellenmiştir.