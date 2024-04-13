Murat Ünalmış ve Albena İlieva çiftinden sevinç dolu haber: Selim Baran dünyaya geldi!

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış ve eşi Albena İlieva, üç yıldır süren mutlu bir birlikteliğin ardından geçtiğimiz sene dünyaevine girdiler. Geçen yıl düzenlenen muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştiren çift, şimdi ise büyük bir mutluluğu daha paylaşıyor: Anne ve baba olma sevincini yaşadılar.

Ünalmış ve İlieva çiftinin dünyaya gelen bebeklerine Selim Baran ismini verdikleri öğrenildi. Ünlü çift, bebekleriyle ilk fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden sevenleriyle paylaştı. Ünalmış, oğluyla birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.

Hayranları, ünlü çiftin bu mutlu haberiyle sevince boğulurken, sosyal medyada birçok tebrik ve mutluluk mesajı yağdı. Ünalmış ve İlieva çiftine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir aile yaşamı dilerken, bebekleri Selim Baran'ın yaşamının da her daim neşe ve sevgiyle dolu olması temennisinde bulunuldu.



