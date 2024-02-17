Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur'a yanıt geldi: "Evliyken çocuk istemiyordu"

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un katıldığı bir programda dile getirdiği, "Çok mutlu bir yuvam olsun, bir tane çocuğum olsun" şeklindeki ifadeleri, eski eşi Murat Dalkılıç'tan yanıt buldu. Dalkılıç, Boluğur'un açıklamalarının kendisine değil, muhtemelen sonraki ilişkilerinden bahsettiğini söyledi.

Boluğur'un programda dile getirdiği istekler, eski eşi Dalkılıç'ın dikkatini çekti ve konuyla ilgili bir açıklama yapma gereği duydu. Dalkılıç, eski eşiyle birlikteyken çocuk sahibi olma isteğinin olmadığını, bu nedenle kendisinden bahsedilmediğini belirtti. Dolayısıyla, Boluğur'un bahsettiği kişinin kendisi olmadığını ifade etti.

Bu açıklama, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı buldu. Ünlü çiftin ilişkileri ve sonrasında yaşananlar, uzun süre konuşulduğu gibi, bu yeni gelişme de merak uyandırdı. Boluğur'un mutlu bir yuva ve çocuk isteğinin neden sonuçları üzerinde tartışmalar devam ederken, eski eşinden gelen bu yanıt da durumu daha da karmaşık hale getirdi.