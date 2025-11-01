Murat Dalkılıç Ocakta 13. Kez Bıçak Altına Yatıyor: Sağlık Durumu Hakkında Konuştu

Murat Dalkılıç 13. Kez Ameliyat Oluyor: Sağlık Sorunları ve Müzik Kariyeri Hakkında Konuştu

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süredir devam eden burun sağlığı sorunları nedeniyle yeniden ameliyat masasına yatacak. Doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya doğru yönelmesi problemi bulunan Dalkılıç, ocak ayında 13. kez burun ameliyatı olacağını açıkladı. Bu sağlık sorunu, şarkıcının hayatını önemli ölçüde etkiliyor.

Murat Dalkılıç, İstanbul'da gerçekleşen Melek Mosso konserine katıldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 42 yaşındaki sanatçı, hem sağlık durumu hem de kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Dalkılıç'tan Ameliyatlara Dair Felsefi Yaklaşım: "Hediye Olarak Kabul Edebildim"

Ünlü şarkıcı, sürekli tekrarlayan ameliyatlar ve sağlık sorunları hakkında felsefi bir yaklaşım sergiledi. Dalkılıç, "Ben bunu bir hediye olarak kabul edebilmeyi öğrendim hayatımda" ifadelerini kullandı. Bu zorlu sürecin, kişisel gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti. "Hayatımda iki senedir yaşamadığım süreci yaşayıp hiç olmadığım bir Murat'ı keşfettim" sözleriyle, bu dönemde kendini yeniden tanıma fırsatı bulduğunu anlattı.

Dalkılıç, sağlık sorunlarının kariyerini sorgulamasına neden olduğunu da dile getirdi. "Hayatımı yollarda ve sürekli çalışarak geçiren bir adamım" diyen şarkıcı, bu durumun zihninde bazı sorulara yol açtığını ifade etti. "Böyle olunca ne oluyor bundan sonra şarkıcılık yapacak mıyım diye düşündüğüm zamanlarım oldu" diyerek müzik kariyerine dair endişelerini aktardı. Ancak bu sorgulama sürecinde "Kendi tuhaf düşüncelerime en güzel cevapları verebildim" sözleriyle yoluna devam etme kararlılığını gösterdi.

Özgü Kaya ile İlişkisi Hakkında Konuştu: "Güzel Bir Takım Arkadaşı Olduk"

Murat Dalkılıç, konuşmasının sonunda oyuncu Özgü Kaya ile olan aşk hayatından da bahsetti. Ünlü isim, ilişkisi hakkında olumlu ve içten duygular paylaştı. Dalkılıç, "Özgü ile alakalı çok iyi şeyler hissediyorum" dedi.

İlişkilerini bir takım arkadaşlığına benzeten şarkıcı, "Onunla beraber güzel bir takım arkadaşı olduk, güzel bir ilişkinin yanında" sözleriyle, Özgü Kaya ile kurduğu bağın güçlü ve destekleyici olduğunu vurguladı.