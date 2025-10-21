Murat Dalkılıç 12. Kez Burun Ameliyatı Oldu! Son Hali Ortaya Çıktı

Murat Dalkılıç, 12’nci kez burun ameliyatı oldu. Ünlü şarkıcının son hali “Gel Konuşalım” programında paylaşıldı.

Yayın Tarihi : 21-10-2025 17:00

Ameliyat Serüveni Devam Ediyor

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, burun ameliyatları nedeniyle bir kez daha bıçak altına yattı. Sevilen sanatçının 12’nci ameliyatı kısa süre önce gerçekleşti. Magazin programı “Gel Konuşalım”’ın sunucusu Ece Erken, Dalkılıç’ın son durumunu canlı yayında paylaştı ve sanatçının son halini ekranlara taşıdı.

Yıllardır Süren Sağlık Mücadelesi

Murat Dalkılıç’ın yaşadığı sağlık sorunu uzun yıllardır devam ediyor. Şarkıcı daha önce yaptığı açıklamada yaşadığı sıkıntıyı şu sözlerle anlatmıştı:
“Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Hayatımın en zor dönemi o zaman başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi.”

Bu açıklamasıyla sağlık sürecinin ne kadar zorlu geçtiğini dile getiren Dalkılıç, defalarca operasyon geçirmesine rağmen tam iyileşme sağlayamadığını belirtmişti.

11. Ameliyat Şubat 2025’te Yapılmıştı

Ünlü şarkıcının bir önceki, yani 11. ameliyatı 2025’in Şubat ayında yapılmıştı. Ancak burnundaki rahatsızlık tekrar nüksedince, Dalkılıç yeniden operasyon geçirme kararı aldı. Son ameliyatının ardından istirahat eden şarkıcının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Hayranlarından Destek Mesajları

Murat Dalkılıç’ın ameliyat haberinin ardından sosyal medyada binlerce destek mesajı paylaşıldı. Hayranları, sanatçının bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyen yorumlarda bulundu.

Başarılı müzisyen, müzik kariyerine kısa bir ara verse de, sahnelere geri dönmek için tedavi sürecini dikkatle sürdürüyor.

