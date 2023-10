Önümüzdeki ay Hadise'yle birlikte New York'ta konser vereceklerini açıklayan Murat Boz, vize işlemleriyle ilgili beklediğini ifade etti. Boz, "Hadise ile New York'ta bir konserimiz var. Vize işlemleriyle ilgileniyoruz ve umarım her şey yolunda gider, harika bir konser sunarız," şeklinde konuştu.

Gazetecilerin ilişkisi hakkındaki sorusuna yanıt veren Murat Boz, "Hayatımda kimse yok arkadaşlar," cevabını verdi.