Müjde Maaşlara Yüzde 80 ARA Zam ONAYI Meclisten Geçti! 1 Ağustos Görüşmelerinde Yardımlar da Onaylandı

Emekli maaş zammı Temmuz ayında yüzde 25 olarak açıklanmış ve kademeli olarak artış le 10,000 TL altın maaş alanlara pek bir zam yansımamıştı. Memura yapılan enflasyon artı seyyanen zam sonrasında emekli vatandaşta seyyanen zam beklentisine girmişti. Meclisin tatile girmesi ile bu durum onay almaktan çıkmış iken emeklinin hayali Aralık ayına kaldı. Bu kapsamda emekliye bir artış görüşmesi daha Ekim ayında meclisin açılması ile birlikte başlayacak. Asgari ücrete yapılan yüzde 34 zam ödemeleri Temmuz ayı itibari ile devam ederken, çalışan maaş zam görüşmeleri de devam ediyor. Kamu çalışanlarına verilen zam oranları gün gün açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediyeler de gün gün sendikalar ile imzaladıkları mutabakatları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Son zam haberi Ağustos'un ilk müjdesi olarak verildi. Çalışana son dakika yapılan zam yüzde 80 olarak açıklandı. Biga Belediyesi ve Biga Kent Hizmetleri A.Ş. ile Hizmet İş Sendikası arasında süre gelen görüşmeler neticelendirildi. Biga Belediyesi ile Hak İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında süregelen görüşmeler sonrasında hazırlanan protokolde ek zam yüzde 80 olarak açıklandı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Çalışanlarımızın emeği ve özverisi, Gönüllerin Şehri Biga’mız için kilit rol oynamaktadır. Onların hizmetleri, Biga’nın her köşesinde yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırıyor ve daha güzel bir gelecek inşa etmemize katkı sağlıyor. Bu nedenle, onların haklarını koruyup desteklemek, bizim en büyük görevlerimizden biridir. Yüzde 80 oranındaki zam kararı, çalışanlarımızın hak ettikleri değeri gördüğümüzün ve takdir ettiğimizin bir göstergesidir. Onların gayretleri ve özverileri, Biga Belediyesi’nin başarısının temel taşlarından biridir. Personelimizin daha iyi yaşam standartlarına ulaşması ve aileleriyle daha mutlu bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Öte yandan yapılan zamma sosyal desteklerde eklendi.