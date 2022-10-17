Müge Anlı dert yandı: "Eşim bana kızıyor..."

Müge Anlı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Olaylarda kadınların tarafını tuttuğu için eşinin kendisine kızdığını amşatan Anlı, "Bana eşim de kızıyor sen hep kadınların tarafını tutuyorsun diye. Ben kim haklıysa onu söylüyorum" dedi.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2022 07:59
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Müge Anlı ise geçtiğimiz aylarda evlendiği Emniyet Müdürü eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun kendisinde sevmediği bir özelliğini anlattı. "Her zaman haklıyı söylerim" diye konuşan Anlı, "Bana eşim de kızıyor 'sen hep kadınların tarafını tutuyorsun' diye. Bir şey oldu da geçen bak diyorum burada erkek haklı diyor ki 'Sanki söylüyorsun' Kim haklıysa onu söylüyorum. Erkek haklıysa erkek haklı, kadın haklıysa onu söylüyorum" dedi.