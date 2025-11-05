Muazzez Abacı İçin Endişe Veren Gelişme: Yoğun Bakıma Alındı

Muazzez Abacı yoğun bakıma alındı! ABD'de kalp krizi sonrası böbreklerinde sorun oluşan efsane sanatçının tedavisi yoğun bakımda sürecek. Dualarımız onunla!

Muazzez Abacı İçin Endişe Veren Gelişme: Yoğun Bakıma Alındı
Yayın Tarihi : 05-11-2025 10:21

Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Muazzez Abacı'dan sevenlerini üzen yeni bir haber geldi. Usta sanatçı, geçtiğimiz haftalarda ABD ziyaretinde geçirdiği kalp krizi sonrasında yakından takip ediliyordu. Ancak tedavi süreci sırasında böbreklerinde sorun oluştuğu belirtildi. Bu gelişme üzerine Muazzez Abacı'nın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edileceği açıklandı. Sanatçının hayranları ve müzik camiası bu gelişme karşısında büyük bir üzüntü yaşıyor.

 

Kalp Krizi Sonrası Böbrek Sorunu Ortaya Çıktı

 

Muazzez Abacı, kızı Saba Abacı'yı ziyaret etmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Orada bulunduğu sırada ne yazık ki kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan usta sanatçı, gerekli tıbbi müdahalelerle tedavi altına alındı. Kalp krizi sonrasında uygulanan tedaviler yakından izlenirken, yeni bir sağlık problemi ortaya çıktı. Sanatçının hayranları, bu beklenmedik durum karşısında endişelenmeye başladı. Özellikle ABD'de gerçekleşen bu durum, durumu daha da hassas hale getiriyor.

 

Kontrast Madde Böbrekleri Etkiledi: Yoğun Bakım Kararı

 

Şarkı sözü yazarı Seda Akay, sosyal medya hesabı üzerinden Muazzez Abacı'nın sağlık durumuyla ilgili en son gelişmeleri paylaştı. Akay, usta ismin anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvı nedeniyle böbreklerinin sorun yaşadığını duyurdu. Açıklamaya göre, böbrekler görevini yerine getiremiyor. Böbrek yetersizliği nedeniyle vücut su tutmaya başlıyor. Tutulan su, ciğerlerde birikerek nefes alma zorluğuna yol açıyor. Bu ciddi durum nedeniyle doktorlar yoğun bakım tedavisini uygun gördüler.

 

 Sevenlerinden Dua İsteği

 

Seda Akay, paylaşımında tüm Muazzez Abacı sevenlerinden dua ricasında bulundu. "Abacımız’ın sağlığıyla ilgili yeni gelişmeler var. Anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvı, maalesef böbreklerde sorun yaratmış. Böbrekler görevini yapamadığı için vücut su tutuyormuş ve bu da ciğerlerde toplanarak nefes alma zorluğuna neden oluyormuş. Bu yüzden bugün itibarıyla tedavisine yoğun bakımda devam edilmeye başlanacak. Tüm sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. Türk sanat müziğinin divası için hem Türkiye’de hem de ABD’de hayranları iyileşmesi için iyi dileklerini iletiyor. Bu zorlu süreçte sanatçının sağlığına kavuşması büyük bir umutla bekleniyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

