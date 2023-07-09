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MSB-TCDD-TMO-ÇAYKUR-DHMİ 1000 personel alımı başvurusu şartları nedir? İşte kadrolar ve en az 22.560 TL maaş!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), önemli bir açıklama yaparak KPSS tercihleri aracılığıyla birçok kuruma memur alımı yapılacağını duyurdu.

MSB-TCDD-TMO-ÇAYKUR-DHMİ 1000 personel alımı başvurusu şartları nedir? İşte kadrolar ve en az 22.560 TL maaş!
Yayın Tarihi : 2023-07-09 14:08

İşte kadrolar ve en az 22.560 TL maaş! MSB-TCDD-TMO-ÇAYKUR-DHMİ 1000 personel alımı başvurusu şartları nedir-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), önemli bir açıklama yaparak KPSS tercihleri aracılığıyla birçok kuruma memur alımı yapılacağını duyurdu. Kamuya yapılan memur alımlarının başvurularının başladığı görüldü. Başvuruların internet üzerinden 13 Temmuz 2023 tarihine kadar alınacağı belirtildi.

Açıklamada, tercih ücretine zam yapıldığı da bildirildi. Geçen sene 30 TL olarak belirlenen tercih ücreti, bu sene 20 TL artışla 50 TL olarak güncellendi. Tercih yapacak adayların tercihlerini bildirdikten sonra 50 TL'lik tercih ücretini anlaşmalı bankalara yatırmaları gerekmektedir.

Alım yapılacak kadrolar arasında çeşitli kurumlarda personel alımları yer almaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların en az ortaöğretim mezunu olması gerekmektedir. İkamet şartı olmadan ve mülakat yapılmadan gerçekleştirilecek personel alımında kadrolar da açıklanmıştır. Başvurular KPSS puanı üzerinden yapılacak ve adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre atanacaktır. Personel alımı yapılacak kadrolar şunlardır:

  • Memur
  • Muhasebeci
  • Mühendis
  • Teknisyen
  • Anbar Memuru
  • İtfaiyeci
  • Kimyager
  • Sekreter
  • Güvenlik Görevlisi
  • Şoför
  • Hizmetli
  • Tercüman
  • Mimar
  • Arff Memuru
  • Tekniker
  • İş Makinası Sürücüsü
  • Apron Memuru
  • Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı
  • Köprü Operatörü
  • Kondüktör
  • Teknisyen
  • Avukat
  • Çay Eksperi

Başvuruların devam ettiği ve adayların KPSS puan üstünlüğüne göre atanacağı bu personel alımı, farklı kadrolarda çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunar.

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