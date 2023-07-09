MSB-TCDD-TMO-ÇAYKUR-DHMİ 1000 personel alımı başvurusu şartları nedir? İşte kadrolar ve en az 22.560 TL maaş!

İşte kadrolar ve en az 22.560 TL maaş! MSB-TCDD-TMO-ÇAYKUR-DHMİ 1000 personel alımı başvurusu şartları nedir-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), önemli bir açıklama yaparak KPSS tercihleri aracılığıyla birçok kuruma memur alımı yapılacağını duyurdu. Kamuya yapılan memur alımlarının başvurularının başladığı görüldü. Başvuruların internet üzerinden 13 Temmuz 2023 tarihine kadar alınacağı belirtildi.

Açıklamada, tercih ücretine zam yapıldığı da bildirildi. Geçen sene 30 TL olarak belirlenen tercih ücreti, bu sene 20 TL artışla 50 TL olarak güncellendi. Tercih yapacak adayların tercihlerini bildirdikten sonra 50 TL'lik tercih ücretini anlaşmalı bankalara yatırmaları gerekmektedir.

Alım yapılacak kadrolar arasında çeşitli kurumlarda personel alımları yer almaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların en az ortaöğretim mezunu olması gerekmektedir. İkamet şartı olmadan ve mülakat yapılmadan gerçekleştirilecek personel alımında kadrolar da açıklanmıştır. Başvurular KPSS puanı üzerinden yapılacak ve adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre atanacaktır. Personel alımı yapılacak kadrolar şunlardır:

Memur

Muhasebeci

Mühendis

Teknisyen

Anbar Memuru

İtfaiyeci

Kimyager

Sekreter

Güvenlik Görevlisi

Şoför

Hizmetli

Tercüman

Mimar

Arff Memuru

Tekniker

İş Makinası Sürücüsü

Apron Memuru

Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı

Köprü Operatörü

Kondüktör

Teknisyen

Avukat

Çay Eksperi

Başvuruların devam ettiği ve adayların KPSS puan üstünlüğüne göre atanacağı bu personel alımı, farklı kadrolarda çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunar.