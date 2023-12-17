Motorinde Fiyatlar Düştükçe Düşüyor! Akaryakıt Güne İndirimle Başladı! Pazar Gününden İtibaren Geçerli...

Akaryakıt fiyatlarında moralleri yükselten bir gelişme yaşandı. Motorin fiyatları yine düştü. Bu indirimin hemen ardından güncel fiyatlar da ortaya çıktı.

Motorinde Fiyatlar Düştükçe Düşüyor! Akaryakıt Güne İndirimle Başladı! Pazar Gününden İtibaren Geçerli...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-12-2023 11:10

Güzel bir Pazar sabahında güne akaryakıt indirimi ile başlıyoruz. Fiyatlar bir anda düşüverdi. Brent varil petrol fiyatındaki değişim sonrasında akaryakıt fiyatlarında indirim kararı alındı. Peki bu son indirimle birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da motorin litre başına kaç TL'ye satılıyor? Detayları sizler için araştırdık. Gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında önemli bir indirim gerçekleşti. Litre başına yapılan 1 lira 34 kuruşluk bu indirim, bir önceki gün gerçekleştirilen indirimle birleşerek, motorin fiyatlarında toplamda 2.22 Türk Lirası'lık bir azalmaya yol açtı.

Araç Sahipleri Erken Bayram Etti!

Yılbaşı öncesinde beklentilerin aksine benzin ve motorinde üst üste indirim uygulanıyor. Hal böyle iken akaryakıt fiyat listesini duyanlar ise şok olup kalacak. Vergi zammı beklenirken bir anda düşüş yaşanması nedeniyle araç sahipleri piyasaların gidişatını yakından takip ediyor.Motorin fiyatlarındaki bu düşüş şüphesiz ki uzun yolculuklarda bulunanlar için ciddi ölçüde masraf azaltacak. Ancak ne kadar etkili olacağını ise zaman gösterecek. Özellikle uzun yolculuklar planlayan veya günlük olarak araç kullanan kişiler için maliyetleri azaltacak güzel bir gelişme desek de bizler güncel fiyatlara göz atalım. Bu arada benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Şu an İstanbul'da benzinin litre fiyatı 34.58 TL, Ankara'da 35.26 TL ve İzmir'de 35.40 TL seviyelerinde.

Yapılan indirim sonrasında motorin fiyatları İstanbul'da 36.30 TL, Ankara'da 36.92 TL ve İzmir'de 37.13 TL'ye düştü. Fiyatların bölgeye ve bayilere göre farklılık gösterebileceği unutulmamalı. Yine de bağlı olduğunuz ilçedeki fiyatları kontrol etmenizde fayda var. Güncel akaryakıt fiyat haberlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Son olarak 17 Aralık verilerini sizlerle paylaştık. Daha fazla bilgi ve detay için haber sitemizi takip edebilirsiniz. Akaryakıttaki son dakika gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz.

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